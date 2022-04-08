أطلق البنك المركزي التركي مؤخرا موقعا تعريفيا بشأن نظام جديد للادخار بالليرة التركية، لتشجيع الأشخاص خارج البلاد على تحويل مدخراتهم إلى تركيا، فما التفاصيل؟

ووفقا لمستند صادر عن البنك المركزي، فإن "يوفام" (YUVAM) حساب بالليرة التركية يشجع الأشخاص غير المقيمين بتركيا وشركاتهم في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى تركيا، وذلك من خلال تقديم ضمان البنك المركزي للحماية من تقلبات أسعار الصرف وكذلك ضمان عائد إضافي.

من يمكنه فتح حساب يوفام؟

يمكن للأشخاص غير المقيمين وشركاتهم في الخارج فتح حسابات يوفام

إذا كنت مواطنًا تركيا

إذا لم تكن مواطنًا تركيًا، ولكنك مقيم بالخارج وتحمل البطاقة الزرقاء

إذا كان لديك الحق أو التصريح للإقامة أو العمل كأجنبي

إذا كانت إقامتك مُسجَّلة على أنها إقامة أجنبية في نظام تسجيل العناوين في تركيا

إذا لم تكن مواطنًا تركيًا، لكنك مؤهل لفتح حساب في البنوك التركية

إذا كنت، بصفتك صاحب رأس المال، تمتلك شركة في الخارج تم تأسيسها وفقًا لقوانين ذلك البلد ولها مقرها القانوني خارج تركيا

يمكنك فتح حساب يوفام عن طريق التقدم بطلب إلى البنوك في تركيا أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من دون الذهاب إلى فرع البنك.

ويمكن تحويل حسابات إيداع أو مشاركة العملات الأجنبية المفتوحة للعملات الأجنبية المحولة من الخارج أو المودعة في البنوك التركية نقدًا أو حسابات إيداع أو مشاركة العملات الأجنبية الموجودة حاليًا في البنوك في تركيا إلى حسابات يوفام.

ويمكن فتح حسابات يوفام في جميع بنوك الإيداع والمشاركة في تركيا التي انضمت إلى النظام.

مزايا حساب يوفام

يحمي قيمة مدخراتك من مخاطر أسعار الصرف.

يوفر لك ضمانًا أساسيًا للعملات الأجنبية بالإضافة إلى عائد إضافي عند الاستحقاق.

لست مضطرًا لدفع أي رسوم تحويل في تركيا نظير عمليات تحويل عملاتك الأجنبية من الخارج.

يجتذب مدخراتك إلى اقتصاد الدولة.

يخضع كل من فرق سعر الصرف والعائد الإضافي الخاص بك لضمان البنك

وتم الإعلان عن نظام يوفام في وقت سابق في فبراير/شباط الماضي، ويأتي وسط جهود لحماية مدخرات الليرة التركية من تقلبات أسعار الصرف، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" (dailysabah) التركية.

وعلى موقع "yuvam.tcmb.gov.tr" ، يمكن للزوار الوصول إلى مقاطع فيديو إعلامية وكتيبات وتشريعات حول التطبيق.

بالإضافة إلى حاسبة العائد، يوفر الموقع أيضًا إجابات عن الأسئلة المتداولة من المستخدمين.

يمكّن حساب يوفام غير المقيمين وشركاتهم في الخارج من استثمار مدخراتهم بالليرة التركية في البنوك في تركيا.

ويزود البنك المركزي حسابات يوفام بضمان عودة إضافي، بالإضافة إلى ضمان حماية سعر الصرف.

وتأتي المرونة في المقدمة في تطبيق الحساب. وفقًا لذلك، لا يوجد حد أعلى أو أدنى للمبلغ عند فتح حساب يوفام، ويمكن للأشخاص فتح حساب يوفام وقتما يريدون.

ويأتي هذا ضمن خطة كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشجيع حاملي العملات الأجنبية على تحويل أموالهم إلى الليرة التركية والاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الوطنية.