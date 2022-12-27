سجل النفط أعلى مستوياته في 3 أسابيع اليوم الثلاثاء بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كوفيد-19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس الاثنين إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل؛ وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.

وارتفع خام برنت 0.3%، إلى 84.14 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:11 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 79.63 دولارا للبرميل، وسجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الأسواق البريطانية والأميركية مغلقة أمس بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في "فوجيتومي سيكيورتيز" "إن النفط استمد الدعم أيضا من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة، لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلا".

واعتبارا من الجمعة، تم إغلاق حوالي 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأميركي، بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.