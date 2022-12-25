قطر.. القطاع غير النفطي يعزز أداء الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن تواصل القطاعات غير النفطية تعزيز الاقتصاد القطري خلال العام الجاري، وذلك بعدما تجاوز معدل مساهمتها 63% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.

ووصلت قيمة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 16 مليار دولار، مع زيادة وتيرة التوسع في إنشاء مصانع جديدة.

وهذه بعض الأرقام والبيانات المهمة عن القطاع الصناعي في قطر: