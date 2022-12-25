قطر.. القطاع غير النفطي يعزز أداء الاقتصاد المحلي
25/12/2022
من المتوقع أن تواصل القطاعات غير النفطية تعزيز الاقتصاد القطري خلال العام الجاري، وذلك بعدما تجاوز معدل مساهمتها 63% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.
ووصلت قيمة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 16 مليار دولار، مع زيادة وتيرة التوسع في إنشاء مصانع جديدة.
وهذه بعض الأرقام والبيانات المهمة عن القطاع الصناعي في قطر:
- المنتجات النفطية ومشتقاتها: 28 مصنعا، بإجمالي 64 منتجا.
- مواد البناء والمنتجات الكيميائية: 281 مصنعا، بإجمالي 392 منتجا.
- المنتجات الطبية: 5 مصانع، بإجمالي 22 منتجا.
- المعادن: 179 مصنعا، بإجمالي 291 منتجا.
- الأثاث: 28 مصنعا، بإجمالي 61 منتجا.
- الآلات ومعدات النقل: 37 مصنعا، بإجمالي 124 منتجا.
- المنتجات الغذائية والمشروبات: 86 مصنعا، بإجمالي 177 منتجا.
- المنسوجات والملابس: 15 مصنعا، بإجمالي 42 منتجا.
- الخشب ومشتقاته: 36 مصنعا، بإجمالي 32 منتجا.
- إعادة التدوير: 135 مصنعا، بإجمالي 215 منتجا.
- المعدات الكهربائية: 36 مصنعا، بإجمالي 93 منتجا.
- منتجات الورق والطباعة: 62 مصنعا، بإجمالي 78 منتجا.
المصدر : الجزيرة