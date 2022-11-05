ارتفعت أسعار النفط الجمعة بأكثر من 5% عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات، إلى 98.57 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين سجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2.9%.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي 5% إلى 92.61 دولارا للبرميل، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 4.7%.

وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأميركية.

أسباب ارتفاع النفط

يقول تاماس فارجا المحلل لدى "بي في إم أويل أسوسيتس" إن التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي "من العوامل المساعدة بلا شك، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد".

وأضاف "لكن المحفز الأساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيود سياسة "صفر كوفيد" مما سيشكل دفعة لاقتصادها

وللطلب على النفط".

ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومما سلط الضوء على مخاوف الطلب، خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل ليصبح بعلاوة 5.45 دولارات للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

وجاء الخفض متسقا مع توقعات مصادر في القطاع بناء على تنبؤات بتراجع في الطلب الصيني على الخام.