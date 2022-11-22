روسيا تُلوح مجددا بوقف بيع النفط إذا فُرض عليها سقف للأسعار

جددت روسيا تلويحها بالتوقف التام عن بيع النفط وتخفيض الإنتاج بشكل حاد إذا وُضع سقف لأسعار نفطها.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده تتعهد بعدم تصدير النفط لأي دولة تضع حدا أقصى على أسعار النفط الروسي.

وأضاف نوفاك أن موسكو ستعيد توجيه إمداداتها النفطية إلى شركائها الذين يستخدمون السوق لتحديد الأسعار، أو ستخفض إنتاجها من الخام، ونبه إلى أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى تراجع الاستثمار، وعجز محتمل في المعروض العالمي.

وبلغ إنتاج روسيا من النفط الشهر الماضي نحو 10 ملايين و800 ألف برميل يوميا، بينما بلغت صادراتها 4 ملايين و700 ألف برميل يوميا.

وتستعد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي لإعلان المستوى السعري لسقف الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويهدف القرار إلى خفض عائدات النفط الروسية مع إبقاء الخام الروسي في السوق، ويمنع القرار الشركات من تقديم خدمات الشحن والتأمين والتمويل إلى شحنات النفط الروسي حول العالم، ما لم يتم بيع النفط بسعر أقل من الحد الأقصى المعلن.

وقال بنك "غولدمان ساكس" إن الافتقار إلى الوضوح بشأن تنفيذ قرار سقف الأسعار يمكن أن يزيد القلق في السوق.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بشكل طفيف مع تراجع الدولار، لكن مخاوف الركود العالمي والمخاوف بشأن ارتفاع أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أثرت على الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم؛ مما أثر على المعنويات.