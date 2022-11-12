ناسداك وستاندرد آند بورز يغلقان على ارتفاع حاد وسط تفاؤل بشأن التضخم

أنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع حاد أمس الجمعة؛ ليحققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن أدت قراءة ضعيفة للتضخم إلى زيادة الآمال في أن يصبح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم أمازون 4.3% مع ارتفاع سهمي آبل ومايكروسوفت بأكثر من 1% لتسهم هذه الأسهم في مكاسب ناسداك.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.93% لينهي الجلسة عند 3993.05 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.88% إلى 11323.33 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 33749.18 نقطة.