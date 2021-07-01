البث الحي
اقتصاد

الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة دلتا وقبل بيانات الوظائف الأميركية

يؤدي رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يقلص جاذبيته

ستيفن إينس: في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة "دلتا" على مستوى العالم (غيتي)
ستيفن إينس: في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة "دلتا" على مستوى العالم (غيتي)
1/7/2021

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة "دلتا" الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأميركية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.4 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1776.5 دولارا.

وقال الشريك الإداري في "إس بي آي" (SBI) لإدارة الأصول، ستيفن إينس، إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة "دلتا" على مستوى العالم.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر غدا الجمعة لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي.

ويؤدي رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 26.22 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 1% إلى 2751.5 دولارا، في حين ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1073.5 دولارا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

أوبك “بلس” تجتمع اليوم.. ما خطة الإنتاج المقبلة؟

تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة &#34;لأوبك بلس&#34; توقع فائضا للخام بحلول نهاية 2022 استنادا إلى تصورات مختلفة للعرض والطلب (غيتي)

كيف تكاثرت العملات الرقمية بشكل واسع؟

إحدى أكبر المشاكل المتعلقة بعملة البتكوين تتمثل في تقلبها (شترستوك)

قطر للبترول تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز ذروته في 2040

قطر للبترول تتوقع نمو الاستهلاك العالمي للغاز بمعدل 1.5% سنويا (رويترز)

صندوق النقد الدولي يخفف أعباء ديون السودان

السودان توصل إلى تسوية متأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه (رويترز)
الأكثر قراءة

240 ألفا يطالبون بإعادة مباراة فرنسا وسويسرا.. ما القصة؟

مبابي أهدر آخر ركلة ترجيح ومنح منتخب سويسرا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي (غيتي)

خطة للنوم والغذاء لتبدو أقل من عمرك الحقيقي في شهرين فقط

الغذاء ونمط الحياة يؤديان إلى انخفاض العمر البيولوجي بمقدار 3.23 سنوات (بيكسابي)

بعد أكثر من 1200 عام على وفاته.. كيف يبدو ضريح الإمام بن حنبل في بغداد؟

الزقاق الذي يقع فيه ضريح الإمام أحمد بن حنبل في بغداد (الجزيرة)
logo

دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟