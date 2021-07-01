ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة "دلتا" الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأميركية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.4 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1776.5 دولارا.

وقال الشريك الإداري في "إس بي آي" (SBI) لإدارة الأصول، ستيفن إينس، إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة "دلتا" على مستوى العالم.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر غدا الجمعة لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي.

ويؤدي رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 26.22 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 1% إلى 2751.5 دولارا، في حين ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1073.5 دولارا.