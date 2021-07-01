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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

اتفاق تعاون بين "الاتحاد" الإماراتية وطيران "العال" الإسرائيلية

تأمل الإمارات وإسرائيل، اللتان تضرر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة

"العال" الإسرائيلية ستضيف رمزها على رحلتين أسبوعيتين تشغلهما "الاتحاد" بين أبو ظبي وتل أبيب (الفرنسية)
"العال" الإسرائيلية ستضيف رمزها على رحلتين أسبوعيتين تشغلهما "الاتحاد" بين أبو ظبي وتل أبيب (الفرنسية)
1/7/2021

بدأت شركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية وطيران "العال" الإسرائيلية، اليوم الخميس، تطبيق اتفاق تعاون يشمل الشراكة بالرمز وبرامج الولاء، في وقت تسعى فيه كل من الإمارات وإسرائيل لاستمرار تطبيع العلاقات.

وستضيف "العال" رمزها على الرحلتين الأسبوعيتين اللتين تشغلهما "الاتحاد" بين أبو ظبي وتل أبيب في الوقت الحالي، قبل أن تضيفه على وجهات أخرى في أغسطس/آب بينها أستراليا والهند والفلبين.

من جهتها، ستضيف "الاتحاد" رمزها على رحلات "العال" إلى 14 وجهة بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حسبما أفاد بيان للشركة الإماراتية الخميس، كما سيتمكن أعضاء برامج الولاء للشركتين من اكتساب واسترداد الأميال على الرحلات عبر شبكتيهما.

وكانت الإمارات قد وقعت، العام الماضي كأول دولة خليجية، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قبل أن تحذو حذوها البحرين، مما فتح آفاقا لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعا في الشرق الأوسط.

وتأمل الإمارات وإسرائيل، اللتان تضرر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وخصوصا إمارة دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

ووقع الطرفان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة، وتهدف مذكرة التفاهم بين "الاتحاد" و"العال" أيضا إلى "استكشاف فرص تدريب الطيارين والطاقم الجوي والصيانة والإصلاح وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها الطرفان" بحسب البيان.

المصدر : الفرنسية

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