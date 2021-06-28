"أوبك بلس" تجتمع الخميس المقبل لمراجعة ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

ارتفعت أسعار النفط، في أول جلسة من تعاملات الأسبوع، إلى أعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات قبل أن تتراجع بشكل طفيف، في وقت يركز فيه المستثمرون على اجتماع تحالف "أوبك بلس" الخميس المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج، في ظل استمرار خلافات الولايات المتحدة مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.

وقد لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثم نزلت عنها بشكل طفيف.

وتراجع خام برنت تسليم أغسطس/آب سنتا واحدا إلى 76.17 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نفس الشهر 74.09 دولارا بزيادة 4 سنتات.

وتعيد "أوبك بلس" 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية مايو/أيار وحتى نهاية يوليو/تموز، ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

وتجتمع هذه المجموعة في الأول من يوليو/تموز، وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس/آب مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.

وتشير التوقعات إلى أن تحالف "أوبك بلس" قد يخفف قيود الإنتاج بشكل أكبر في أغسطس/آب بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتعافي الطلب العالمي من تأثير جائحة كورونا.

وتتوقع كل من "إيه إن زد" و"آي إن جي" أن ترفع المجموعة الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع الأسعار.

وذكرت "آي إن جي" في مذكرة أن أي كمية أقل من ذلك "من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير".