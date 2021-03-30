أعلنت قطر للبترول أنها ستصبح المالك الوحيد بنسبة 100% لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "قطر غاز1" اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

يأتي ذلك عقب انتهاء العمل باتفاقيات المشروع المشترك في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكانت "قطر غاز1" تأسست في عام 1984 كمشروع مشترك بين "قطر للبترول"، وشركات تابعة لكل من توتال الفرنسية (total)، وإكسون موبيل الأميركية (ExxonMobil)، وماروبيني (Marubeni) وميتسوي (Mitsui) اليابانيتين.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لقطر للغاز نحو 10 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

ويقضي الاتفاق بأن تواصل شركة "قطر غاز للتشغيل المحدودة" إدارة وتشغيل مرافق "قطر غاز1" نيابة عن قطر للبترول، وتصدير الغاز المسال للأسواق العالمية.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "يأتي هذا الحدث في ختام ما يزيد على 25 عاماً من العمليات الناجحة لـ "قطر غاز1″، والتي صدّرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري".

وأضاف "تشكل هذه الخطوة حدثا مهما يسلّط الضوء على جهود قطر للبترول، لتعزيز استغلال مواردنا الطبيعية بما يخدم بلدنا وأجياله الحالية والمستقبلية، ولتلبية احتياجات العالم إلى طاقة نظيفة".