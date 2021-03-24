وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت إنه ستكون هناك حاجة إلى رفع الضرائب في المستقبل لتعويض مدفوعات مشروعات بنية تحتية واستثمارات أخرى عامة.

سجل الدولار أعلى مستوى في 4 أشهر اليوم الأربعاء، إذ أدّت المخاوف إزاء موجة ثالثة من جائحة "كوفيد-19" في أوروبا واحتمال رفع الضرائب في الولايات المتحدة، والتوتر المتصاعد بين الغرب والصين إلى تأثر الإقبال على المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة 4 أشهر عند 92.608 نقطة في التعاملات المبكرة بلندن، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصعد المؤشر، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، نحو 3% منذ بداية العام مخالفا توقعات عدد كبير من المحللين بتراجعه.

الأسباب

سجل اليورو أدنى مستوى في 4 أشهر عند 1.1812 دولار بعد ما مددت ألمانيا -أكبر مستهلك للنفط في أوروبا- أجل إجراءات العزل العام وحثت المواطنين على التزام المنازل في أثناء عطلة عيد الفصح.

تلقى الإقبال على الأصول الآمنة دفعة إضافية عندما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين للنواب إنه ستكون هناك حاجة إلى رفع الضرائب في المستقبل لتعويض مدفوعات مشروعات بنية تحتية واستثمارات أخرى عامة.

أدى فرض الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان على الصين، التي ردت بفرض عقوبات أيضا، إلى تفاقم المخاوف في الأسواق.

عملات أخرى

وتراجع الين الذي يعدّ ملاذا آمنا، بعد ما ربح في التعاملات الآسيوية، 0.1% في بداية التداول في لندن.

كما هبط الدولار الأسترالي من جديد اليوم، إذ نزل إلى 0.7582 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 5 فبراير/شباط الماضي.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3675 دولار، وهو أدنى مستوى أيضا منذ أوائل فبراير/شباط الماضي.

وأما العملات المشفرة، فقد ربحت بتكوين 4% لتبلغ 56 ألفا و500 دولار، مقارنة بمستوى قياسي مرتفع كانت قد بلغته قبل أكثر من أسبوع عند 61781.83 دولارا.

أسعار النفط تلقّت دعما من حادثة جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس (غيتي)

النفط ينتعش

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% مع سعي المستثمرين إلى تحقيق مكاسب عقب الهبوط الحاد في اليوم السابق، لكن التعافي كان محدودا جراء تراجع انتعاش الطلب بسبب إجراءات عزل جديدة لمكافحة الجائحة في أوروبا وتزايد المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفع برنت ما يعادل 1.1% ليبلغ 61.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش، قبل أن يواصل رحلة المكاسب ويصعد دولارين للبرميل إلى 62.79 بعد جنوح سفينة في قناة السويس، مما أثار مخاوف من تأثير هذا في حركة التجارة العالمية

وكانت أسعار خام برنت قد هوت بنسبة 5.9% إلى 60.50 دولارا في اليوم السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/آيار بنسبة 2% لتبلغ 58.95 دولارا للبرميل، بعد ما خسرت 6.2% في الجلسة السابقة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة السمسرة فوجيتموي كو للسلع الأولية (Fujitomi Co) "عدّل المستثمرون مراكزهم بعد الهبوط الحاد أمس"، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف "لكن السوق تظل تتوقع هبوطا بسبب المخاوف المتنامية حيال تعافي الطلب في أعقاب قيود جديدة في أوروبا بسبب الجائحة".