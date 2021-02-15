لامست اليوم مستوى 7 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس/آب الماضي

لامست الليرة التركية اليوم الاثنين مستوى 7 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس/آب الماضي.

وارتفعت العملة التركية 0.5% خلال جلسة اليوم لتواصل صعودا بدأ منذ 3 أشهر بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وبلغت الليرة 7.0085 بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، لتصل بمكاسبها منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن 6%.

وبهذا تصبح الليرة التركية العملة الأفضل أداء بين عملات الأسواق الصاعدة التي تتابعها.

وفي وقت سابق، بلغت مستوى 7 ليرات، وهو أقوى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس/آب الماضي.

وصعدت العملة بما يزيد عن 20% منذ تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما

عزز التوقعات بتبني سياسة تقليدية بدرجة أكبر.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفع البنك أسعار الفائدة إلى 17% من 10.25% قبل ذلك.

الضغوط التضخمية

ونهاية الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال اليوم إن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلص الضغوط التضخمية؛ لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.

والشهر الماضي أيضا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الزيادة في قيمة عملتنا والتراجع في أسعار الذهب ساهما في خفض دين الإدارة المركزية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 150 مليار ليرة (الدولار يساوي نحو 7.35 ليرات)".

من جانب آخر قال أحمد كيرمان الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الزجاج التركية "سيسيكام" (sisecam) في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ (Bloomberg ) للأنباء باللغة التركية الأسبوع الماضي إن وجود سعر صرف "أكثر توازنا لكنه يسمح باستمرار الصادرات" أمر مهم بالنسبة للاقتصاد التركي، في إشارة إلى ضرورة عدم السماح بارتفاع كبير لقيمة العملة التركية أمام العملات الرئيسية الأخرى من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الخارجية.