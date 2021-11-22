مسقط ـ بالتزامن مع زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى الدوحة، دشنت شركة "كروة للسيارات" في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العُمانية أول حافلة من إنتاجها تحمل العلامة التجارية "سلام" وعبارة "صنع في سلطنة عُمان"، إيذانا ببدء العمليات التشغيلية للمشروع الاستثماري المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر، والذي يستهدف في مراحله الأولى تصنيع 500 حافلة سنويا.

ويعد المشروع مبادرة استثمارية إستراتيجية بين دولة قطر ممثلة بشركة النقل الوطنية "مواصلات قطر"، وبين سلطنة عُمان التي يمثلها جهاز الاستثمار العماني، وهي تعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع البلدين والتي أسهمت في تزايد المشاريع وشراكات التعاون الناجحة على مر السنين.

ويستثمر الطرفان حوالي 90 مليون دولار أميركي في المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتميز بقدراته الكامنة في أن يصبح محورا نشطا لصناعة الحافلات بمنطقة الدقم على المدى الطويل.

وقد صمم المصنع لإنتاج الحافلات لتشمل الخافلات المدنية وحافلات المدارس المخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

المشروع يستهدف في مراحله الأولى تصنيع 500 حافلة سنويا (الصحافة العُمانية)

حافلات مونديالية

وسينصب الإنتاج في المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج حافلات لمونديال كأس العالم "قطر 2022″، وهو أمر يجسد رؤية قطر لتعزيز إسهام الدول المجاورة في إنجاح هذا الحدث العالمي بصورة مميزة، كما يحقق المشروع رؤية شركة "مواصلات قطر" في الوصول إلى الأسواق العالمية، إذ يقع مصنعه في موقع إستراتيجي قريب من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يضمن تقليص أوقات الشحن والوقت والجهد ويحدّ من تكاليف التخزين.

وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسط سلطنة عُمان وعلى مسافة 550 كيلومترا من العاصمة مسقط، وتعد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتد على مساحة ألفي كيلومتر مربع.

وتحتوي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي، من أبرزها ميناء متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، وميناء للصيد، ومطار إقليمي، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية.

قطر وعُمان تستثمران نحو 90 مليون دولار أميركي في المرحلة الأولى من المشروع (الصحافة العمانية)

آفاق استثمارية

يوضح هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لاستثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني بالوكالة، أن مصنع كروة يمثل أحد المشروعات الإستراتيجية المهمة بين سلطنة عُمان وقطر، اللتين تعملان على فتح آفاق استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، تأكيدا على العلاقات المتينة بينهما والمصالح المشتركة التي تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين وشعبيهما.

ويشير الشيدي إلى أن جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في عدد من المشروعات بهدف تعزيز جهود السلطنة من أجل التنويع الاقتصادي، والانسجام مع رؤية تعزيز القطاع اللوجيستي الذي يستهدف جعل السلطنة مركزا صناعيا، بالإضافة إلى بناء المعرفة التقنية بقطاع السيارات، والإسهام في تطوير مجموعة الصناعات الأولية المغذية لهذا القطاع المهم، والإسهام في تنشيط أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إسناد مشروعات ومناقصات مرتبطة بالمصنع لها.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إبراهيم بن علي البلوشي إن المصنع مقام على مساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، ومجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية، ويضم ورش إنتاج مختلفة لأعمال التقطيع واللحام والصباغة وتجميع المكونات والمواد، والمعدات والمحركات، بالإضافة إلى ورش صيانة مركزية ومخازن ومحطات كهرباء ومحطة وقود، ومبنى الإدارة ومرافق أخرى.

مصنع كروة يمثل أحد المشروعات الإستراتيجية المهمة بين سلطنة عُمان ودولة قطر (الصحافة العمانية)

مواصفات قياسية

يوضح البلوشي أن المرحلة الأولى من العمليات التشغيلية تركز على إنتاج الحافلات المدرسية "سلام" التي تعد متطورة وقادرة على السير في مختلف الطرقات وتتحمل أقسى ظروف الطقس، وذات مواصفات قياسية خليجية ودولية، حيث سيتم استخدامها في مونديال قطر 2022، وبعد الانتهاء من إنتاج هذه الحافلات سيتم التوجه إلى إنتاج حافلات للمدن، وأخرى للخطوط الطويلة، وسيتراوح الإنتاج السنوي بين 500 و700 حافلة.

وأشار إلى أنه تم اختيار شركة "هايجر" (Higer) الصينية لتكون شريكا إستراتيجيا في المشروع، كونها واحدة من العلامات التجارية الأسرع نموا على مستوى العالم في مجال تصنيع الحافلات بجودة عالية وأفضل معايير السلامة.

كروة للسيارات تدشن أول حافلة من مصنعها في الدقم (الصحافة العُمانية)

وأضاف البلوشي أن شركة "كروة للسيارات" ستوظف العديد من الابتكارات والممارسات والتقنيات الإنتاجية التي ستكون الأولى من نوعها في سلطنة عُمان، مما سيسهم في وضع معيار عال لجميع المنشآت الإنتاجية المستقبلية في السلطنة، وستقدم حافلات كروة مجموعة واسعة من الخيارات الآمنة، مما يجعلها الخيار الأمثل للنقل العام سواء كان للتنقل داخل المدينة أو خارجها.

وأوضح أن الشركة تدرس بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني عدة خيارات لإنتاج حافلات ومركبات كهربائية.

يذكر أن شركة "كروة للسيارات" تم تأسيسها عام 2017، وهي مبادرة استثمارية إستراتيجية بين دولة قطر بحصة 70% وسلطنة عُمان التي يمثلها جهاز الاستثمار العُماني بحصة 30%.

ووصل سلطان عمان هيثم بن طارق في وقت سابق اليوم الاثنين إلى الدوحة في زيارة تستغرق يومين هي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم مطلع 2020.