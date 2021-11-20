تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد|صين

الصين تغرم علي بابا وشركات أخرى في إطار مكافحة الاحتكار

epa07331780 (FILE) - A file photo dated 17 March 2014 showing people walking in the headquarters campus of Alibaba Group, mother company of Chinese e-commerce giants Taobao and Tmall, in Hangzhou, Zhejiang province, China (reissued 30 January 2019). Alibaba ist to release their 4th quarter 2018 results on 30 January 2019. EPA-EFE/CRAB HU
السلطات الصينية كانت قد غرمت علي بابا مبلغا قياسيا قدره 2.8 مليار دولار إثر ممارسات اعتبرت منافية للمنافسة (الأوروبية)
20/11/2021

فرضت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، اليوم السبت، غرامة بحق مجموعة علي بابا (Alibaba Group)، وشركة تينسنت القابضة (Tencent Holdings)، وشركة بايدو (Baidu)، بقيمة 21.5 مليون يوان (3.4 ملايين دولار)، في أحدث جولة من العقوبات والإجراءات الصارمة من أجل حرية المنافسة ومنع الاحتكار.

وقالت الإدارة المعنية بمراقبة حرية المنافسة إنه يتعين على الشركات الثلاث أن تدفع 500 ألف يوان (78 ألف  دولار) مقابل كل واحد من 43 انتهاكا تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في مارس/آذار الماضي عزمه ملاحقة شركات "المنصات" التي تجمع البيانات بهدف الاحتكار.

وعززت بكين عمليات الإشراف والمراقبة على مكافحة الاحتكار في القطاع الخاص الواسع في الصين، وبشكل خاص في العالم الافتراضي.

وكانت الحكومة الصينية ألغت ما كان سيشكل اكتتابا عاما قياسيا لأسهم ذراع علي بابا المالية "مجموعة آنت" (Ant Group) وغرّمت علي بابا مبلغا قياسيا قدره 2.8 مليار دولار إثر ممارسات اعتبرت منافية للمنافسة.

كما جرى تغريم التطبيق الرائد في توصيل الطعام "ميتوان" (Meituan) 533 مليون دولار الشهر الماضي لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

تراجع كبير لأرباح علي بابا

وأعلنت شركة علي بابا، الخميس، أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81% على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة.

وأفادت علي بابا بأن أرباحها بلغت 5.37 مليارات يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مقارنة بمبلغ 28.77 مليار يوان حققتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمثّل عائدات علي بابا مقياسا مهما لأداء كبرى الشركات في البلاد في ظل تحرّك الحكومة للجم شركات التكنولوجيا العملاقة.

وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يعتمد على هذه الشركات في الماضي للدفع قدما بمسار التحول الرقمي في البلاد.

لكنه فجأة انقلب على القطاع، العام الماضي، فيما ازداد القلق حيال أمن البيانات وتوسّعه الكبير واتهامه بممارسات احتكارية، وهو ارتياب مشابه لذاك السائد في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حيال شركات التكنولوجيا. وقد كانت علي بابا بين أوائل الشركات المتأثرة بالتحرك.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

A file photo dated 06 July 2011 showing an exterior view of the headquarters of the People's Bank of China (PBOC) in central Beijing, China. China's foreign exchange reserves jumped by more than 500 billion dollars last year,

مقاربة بكين الاقتصادية.. هل تقدم الدعم للشركات الصينية أو تزيد التضييق عليها؟

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن إجراءات جديدة لمواجهة القوانين والقيود التي تفرضها دول أجنبية على شركاتها ومواطنيها، ومنحت الوزارة الشركات الصينية الحق في مقاضاة الشركات التي تمتثل لبعض العقوبات.

Published On 13/1/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة