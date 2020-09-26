نجاح بالسيارات والسيارات الطائرة.. أردوغان: الاقتصاد التركي سيحطم أرقاما قياسية جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة كلما فقد وباء فيروس كورونا تأثيره وعادت الأمور إلى طبيعتها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح 300 مصنع في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولية التي تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها عقب الوباء.

وأكد أن نجم تركيا يسطع بفضل إمكاناتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية وقوتها العاملة المؤهلة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية في الصحة والنقل.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستتجاوز مرحلة الوباء وهي تزداد قوة في كثير من المجالات وليس فقط السياحة العلاجية.

ولفت إلى أن الشركات التركية تحظى باحترام متزايد نظرًا لمصداقيتها ومنتجاتها ذات الجودة العالية وأسعارها التنافسية ومزاياها الجغرافية.

من جهة أخرى، كشف أردوغان أن قيمة المصانع التي تم افتتاحها بلغت 15 مليار ليرة تركية (الدولار=7.66 ليرة)، وستوفر فرص عمل مباشرة لنحو 45 ألف مواطن، ولأكثر من 100 ألف مواطن بطريقة غير مباشرة.

وقال "من المنتظر أن تساهم هذه المصانع في صادرات غازي عنتاب بأكثر من مليار دولار عندما تنتقل إلى الإنتاج بطاقة كاملة".

وبيّن أن مثل هذه المشاريع تظهر في الوقت نفسه مدى ثقة المستثمرين بأنفسهم وأنهم ينظرون إلى المستقبل بأمل وحماس كبيرين.

وأوضح الرئيس التركي أن ما تحتاجه البلاد في هذه الفترة الحرجة هو هذا الحماس والديناميكية والمعنويات العالية.

نجاحات

وقال أردوغان أيضا إن تركيا ستحقق النجاح في مجال السيارات والسيارات الطائرة على غرار نجاحاتها في صناعة الطائرات المسيرة.

وأوضح أردوغان في كلمة له بمهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أن تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، بدءا من الذكاء الاصطناعي حتى الأمن السيبراني.

وأضاف "تركيا تبوأت مكانة بين الدول القليلة في العالم على صعيد الطائرات المسيرة، ونؤمن بأننا سنحقق النجاح ذاته في مجال السيارات والسيارات الطائرة".

وخاطب الرئيس أردوغان الشباب قائلا إن أعظم رأس مال للتكنولوجيا هو العقول المنتجة. وأضاف نعلم أن هناك مبادرات أنشأها شباب أمثالكم حققت في وقت قصير نجاحا عالميا ووصلت قيمة أعمالهم مليار دولار.

وأكد أن حكومته تعمل بكامل طاقتها من أجل الارتقاء بتركيا إلى أهدافها لعام 2023، معربا عن ثقته بأن شباب المستقبل سيواصلون السير في طريق ازدهار البلاد وتحقيق رؤيتي 2053 و2071.

وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول عام 2023، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم.