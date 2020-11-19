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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

مذكرة تفاهم بين "الاتحاد للطيران" الإماراتية و"طيران إلعال" الإسرائيلية للتعاون وتوفير خدمات مشتركة

الاتحاد للطيران أعلنت في وقت سابق عن عزمها بدء رحلات منتظمة بين أبو ظبي وتل أبيب في الربع الأول من 2021 (رويترز)
الاتحاد للطيران أعلنت في وقت سابق عن عزمها بدء رحلات منتظمة بين أبو ظبي وتل أبيب في الربع الأول من 2021 (رويترز)
19/11/2020

قالت شركتا إلعال الإسرائيلية والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي يوم الخميس إنهما وقعتا اتفاقا لاستكشاف المزيد من سبل التعاون مثل توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبو ظبي وتل أبيب ووجهات الأخرى.

وقالت إلعال والاتحاد إن مذكرة التفاهم الموقعة تستهدف تعزيز التعاون التجاري في مجالات شتى مثل الشحن والهندسة ومرافق تدريب الطيارين وفرقم الضيافة الجوية.

ووفقا لبيان نشرته الشركة الإماراتية على موقعها الإلكتروني، فإن مذكرة التفاهم واسعة النطاق تغطي خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبو ظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.

كما تضم أيضا خططا للتعاون التجاري على صعيد خدمات الشحن والهندسة، وبرامج الولاء وإدارة الوجهات والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وفرق الضيافة الجوية.

وقام كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس والرئيس التنفيذي لشركة طيران ألعال جونين أوسيسكن بتوقيع مذكرة التفاهم.

وعقب دوغلاس على المناسبة بالقول "تأتي مذكرة التفاهم لتشكّل قاعدة انطلاق لما نتصور أن يكون علاقة قوية وتعاونا مثمرا ومستمرا بين أبو ظبي وتل أبيب".

بدوره، قال أوسيسكن "لقد أتاحت لنا العلاقات الدبلوماسية التي أقيمت مؤخرا بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة فرصة مهمة لبحث سبل التعاون مع الاتحاد للطيران. وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين، وكلنا ثقة بأنه من خلال العمل معا ستتمكن الناقلتان من توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا المشتركين".

ولم تعلن إلعال بعد عن تسيير رحلات إلى الإمارات، لكن ناقلتين إسرائيليتين أصغر، وهما أركيا ويسرائير، قالتا إنهما ستطلقان رحلات إلى دبي الشهر المقبل.

وقدمت يسرائير بالفعل طلبا لتقديم خدمات بين دبي والبحرين مع خطة لإتاحة رحلات مشتركة إلى البلدين. وستدشن الشركة مسار البحرين في يناير/كانون الثاني  المقبل.

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها بدء رحلات منتظمة بين أبو ظبي وتل أبيب في الربع الأول من العام القادم.

يأتي هذا في أعقاب اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع اتفاق للسلام بينهما في واشنطن يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت الاتحاد أول شركة طيران خليجية تسير رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب عندما أقلت إحدى طائراتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفدا إماراتيا زار إسرائيل، في أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات إلى إسرائيل.

المصدر : الألمانية + رويترز

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