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اقتصاد|نيجيريا

بينها الخطوط القطرية.. نيجيريا ترفع الحظر عن عدد من شركات الطيران

الخطوط القطرية ضمن الشركات التي رفعت نيجيريا الحظر المفروض عنها (رويترز)
الخطوط القطرية ضمن الشركات التي رفعت نيجيريا الحظر المفروض عنها (رويترز)
18/11/2020

رفعت السلطات النيجيرية الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران "إير فرانس" (Air France) الفرنسية، و"كيه إل إم" (KLM) الهولندية، و"لوفتهانزا" (Lufthansa) الألمانية، و"الخطوط الجوية القطرية" (Qatar Airways).

وكانت نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، الذي يبلغ أكثر من 200 مليون نسمة- قد فرضت حظرا على عدد من شركات الطيران مع استئناف الطيران الدولي في البلاد يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب فترة الإغلاق الطويلة، التي فرضتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (bloomberg) للأنباء عن وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا، قوله أمس، الثلاثاء، -عبر موقع تويتر- إن الحكومة تعمل حاليا على إعادة فتح 3 مطارات إضافية في البلاد أمام الرحلات الدولية قبل نهاية العام الحالي.

وكان سيريكا قال في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إن المسؤولين في بلاده أجروا محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على رحلات "لوفتهانزا" و"إير فرانس" والخطوط الملكية الهولندية، وأضاف حينها أن نتيجة الاجتماع  كانت جيدة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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