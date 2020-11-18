بينها الخطوط القطرية.. نيجيريا ترفع الحظر عن عدد من شركات الطيران

قالت مجموعة الخطوط القطرية إن ارتفاعا طرأ على إجمالي الإيرادات بنسبة 6.4% ليبلغ 51.1 مليار ريال (14.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية المنتهية في مارس/آذار 2020.
رفعت السلطات النيجيرية الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران "إير فرانس" (Air France) الفرنسية، و"كيه إل إم" (KLM) الهولندية، و"لوفتهانزا" (Lufthansa) الألمانية، و"الخطوط الجوية القطرية" (Qatar Airways).
وكانت نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، الذي يبلغ أكثر من 200 مليون نسمة- قد فرضت حظرا على عدد من شركات الطيران مع استئناف الطيران الدولي في البلاد يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب فترة الإغلاق الطويلة، التي فرضتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (bloomberg) للأنباء عن وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا، قوله أمس، الثلاثاء، -عبر موقع تويتر- إن الحكومة تعمل حاليا على إعادة فتح 3 مطارات إضافية في البلاد أمام الرحلات الدولية قبل نهاية العام الحالي.
وكان سيريكا قال في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إن المسؤولين في بلاده أجروا محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على رحلات "لوفتهانزا" و"إير فرانس" والخطوط الملكية الهولندية، وأضاف حينها أن نتيجة الاجتماع كانت جيدة.