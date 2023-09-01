"لا تشك للناس جرحا أنت صاحبه".. نعي واسع للشاعر كريم العراقي

أثارت وفاة الشاعر كريم العراقي ، فجر اليوم الجمعة، حزنا ونعيا عربيا وعراقيا، وأشار الناعون إلى ما خلفه في قلوب العراقيين ومحبيه في العالم العربي، واستدعوا أبياتا من قصائده، بينها قوله:

بيتٌ من الشعر أذهلني بروعتِهَ … توسّدَ القلب مذ أن خطَّه القلمُ

أضحى شِعاري وحفّزني لأُكرِمَهُ … عشرينَ بيتاً لها من مِثلِهِ حِكَمُ

لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبُهُ … لا يؤلم الجرح إلا من به ألمُ

شَكْوَاكَ لِلنَّاسِ يا ابنَ النَّاسِ مَنْقَصَةٌ … وَمَنْ مِنَ النَّاسِ صَاحٍ مَا بِهِ سَقَمُ

"الشمس شمسي والعراق عراقي"..

رحل صاحب هذه القصيدة، الشاعر كريم العراقي (68 عاماً)، بعد صراعه مع مرض السرطان.

نعى كثير من رواد مواقع التواصل الشاعر الراحل، الذي يُعتبر من أهم الشعراء الذين تغنى بكلماتهم كبار النجوم العراقيين والعرب، مثل وديع الصافي وأصالة وصابر الرباعي وماجد… pic.twitter.com/0ScKbip3U0 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) September 1, 2023

وقال عارف الساعدي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية -في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك صباح اليوم- "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي"، وذلك عقب رحلة علاجه من مرض السرطان.

وأعرب المعلقون عن حزنهم لوفاة الشاعر – الحائز على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019- عن عمر ناهز الـ 68 عاما، ورثوه واستذكروا كلماته عبر وسم #كريم_العراقي، التي كان لها بصمة لا تمحى في ذاكرتهم.

غادر كريم العراق إلى تونس مطلع التسعينيات، وتنقل بين عدة بلدان عربية، وعمل محررا فنيا لمجلة فنون العراقية، وكان عضوا بجمعية المؤلفين وناشري الموسيقى العالمية.

وتداول نشطاء أبرز ما علق في ذاكرتهم من أبيات له ومنها "لا تشك للناس جرحا أنت صاحبه"، و"الشمس شمسي والعراق عراقي"، مشيدين بإبداعه ولغته السهلة الممتنعة، وأنه كان شاعرا للوطن والحب.

“لَا تَشْكُ لِلنَّاسِ جُرْحًا أَنْتَ صَاحِبُهُ

لا يُؤْلِمُ الجُرْحُ إلَّا مَنْ بِهِ ألَمُ” أشهر قصائد الشاعر الراحل #كريم_العراقي والتي استذكرها في إحدى مقابلاته التلفزيونية#مزولة pic.twitter.com/urK6DKFEpP — مِزولة – Mizwalla (@mizwalla) September 1, 2023

وأشار معلقون إلى مسيرته المهنية مع الفنان كاظم الساهر ورفقته له، إذ استمرت الرحلة منذ العام 1987 وحتى الآن، حيث كتب للساهر أكثر من 70 أغنية، وكانت الانطلاقة الحقيقية لكريم العراقي مع الساهر في مصر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عراقية.

وفي نعيه له، قال الفنان كاظم الساهر بمنشورات عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله

رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا اليه راجعون — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) September 1, 2023

في حين قال الفنان حاتم العراقي، في منشور عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الأخ والصديق الشاعر الكبير كريم العراقي في ذمة الله.. الرحمة والمغفرة لروحك الطيبة النقية الطاهرة.. وداعا أبا ضفاف".

ونعته صفحة متحف الإعلام العراقي بقولها: "ينعى متحف الإعلام العراقي الفنان كريم العراقي الذي أسعدنا بفنه لسنوات عديدة".

ووصفه الصحفي جاسم الشمري خلال نعيه له بأنه "شاعر النقاء والصفاء".

رحمة الله على الشاعر الكبير #كريم_العراقي اللهم اجعل مرضه شفيعا له و اغفر له و ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. 💔 pic.twitter.com/jOQXTLydVE — نشوة الرويني (@nashwaa) September 1, 2023

من جهته، اعتبر رئيس مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي في العراق، عزيز الربيعي، أنه بفراق كريم العراقي "صار العراق خارج العراق"، مردفا "لروحك السلام والرحمة".

رحل من حمل العراق في شعره واسمه.. وداعاً نخلة الفردوس.. وداعاً #كريم_العراقي.. pic.twitter.com/ISOlU4cc7v — ReemaNaisseh ريما نعيسه (@RNaisseh) September 1, 2023

وغردت الإعلامية ريما نعيسة بقولها: "رحل من حمل العراق في شعره واسمه.. وداعاً نخلة الفردوس.. وداعاً #كريم_العراقي..".

يموت الشاعر و لا تموت القصيدة

عزاء واجب لكل محبي الشعر العربي في وفاة الشاعر الكبير الأستاذ #كريم_العراقي أحد أبرز الشعراء العرب المعاصرين ، نسأل الله أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وانالله وانا اليه راجعون. pic.twitter.com/OznglfEEkR — Dr.Nazih Al-subai د.نزيه عبدالعزيز (@nazihalsubai) September 1, 2023

وفي سياق متصل، قال الصحفي إياد الدليمي في تغريدة عبر حسابه بتويتر "يعجبني في شعر كريم العراقي لغته السهلة الممتنعة، تشعر في بعض الأحيان أن بمقدورك أن تكتب مثله، وعندما تجرب تجد أن ذلك لا يجيده سوى كريم وأمثاله ممن تشربوا اللغة والمعنى ومزجوا بينهما بطريقة جميلة فكان شاعراً للوطن والحب، وهو الذي قال: الشمس شمسي والعراق عراقي. وداعاً كريم العراقي".

جدير بالذكر أن كريم العراقي أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيميائي، وفق ما بينت مواقع إعلام عراقية.

رحّال أنا مهرتي جرحي سفر عمري طويل

أعثر وأرد أنهار أضعف مستحيل

زمني يعاندني ويخطف ما أريد

حزني كسر ظهري قيدني بحديد

أرجع وأصيح الله ، الله وأبدأ من جديد رحم الله الشاعر الجميل #كريم_العراقي pic.twitter.com/zP9dtipUpL — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 1, 2023