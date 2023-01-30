جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تعلن الفائزين بموسمها الثامن

أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي الفائزين في الدورة الثامنة للجائزة في حفل أقيم في الدوحة مساء اليوم الأحد، حيث قام الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني بتكريم الفائزين نيابة عن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وفاز بالمركز الأول في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركية محيي الدين ماجد عن ترجمة كتاب "تفسير ما بعد الطبيعة" لابن رشد، في حين حل في المركز الثاني كل من محمد أمين مشالي ومنتهى مشالي عن ترجمة كتاب "روح الحداثة" لطه عبد الرحمن، وبالمركز الثاني (مكرر) نعمان قوقلي عن ترجمة كتاب "المثقفون في الحضارة العربية" لمحمد عابد الجابري.

أما المركز الثالث فذهب إلى كل من عثمان بايدر وأزجان أقداغ عن ترجمة كتاب "دلالة الحائرين" لموسى بن ميمون، كما حصل على المركز الثالث (مكرر) صونر دومان عن ترجمة كتاب "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" لابن تيمية.

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركية

المركز الأول: محيي الدين ماجد

عن ترجمة كتاب "تفسير ما بعد الطبيعة"

لابن رشد#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/b56mFzSzqC — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركية

المركز الثاني: محمد أمين مشالي ومنتهى مشالي

عن ترجمة كتاب "روح الحداثة"

لطه عبد الرحمن#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/KnN0WOxmed — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركية

المركز الثاني مكرر: نعمان قوقلي

عن ترجمة كتاب "المثقفون في الحضارة العربية"

لمحمد عابد الجابري#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/mS9zn4n5Yj — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركية

المركز الثالث: عثمان بَايْدَر وأُزْجان أَقْداغ

عن ترجمة كتاب "دلالة الحائرين"

لموسى بن ميمون#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/ktwHjOUFHD — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

وفي فئة الترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية، فاز بالمركز الأول صالح سعداوي عن ترجمة كتاب "تاريخ فن الخط" لمحيي الدين سرين، وجاء في المركز الثالث هفال دقماق عن ترجمة كتاب "بربري عصري متحضر" لإبراهيم كالينو، في حين حجب المركز الثاني.

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية

المركز الأول: صلاح سعداوي

عن ترجمة كتاب "تاريخ فن الخط"

لمحيي الدين سرين#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/Q24PaAYRLU — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية

المركز الثاني: ويليام هوتشينس

عن ترجمة كتاب "موت صغير"

لمحمد حسن علوان#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/gpSy2U8d7L — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية

المركز الثالث: هفال دقماق

عن ترجمة كتاب "بربري عصري متحضر"

لإبراهيم كالين#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/2lE9ARlqfY — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

#جائزة_الشيخ_حمد_للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها الثامنة 2022

فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية

المركز الثالث: ليري برايس

عن ترجمة كتاب "المشاءة"

لسمر يزبك#HTA2022https://t.co/gmFeJBJEHI pic.twitter.com/I099wlgTCe — جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (@HamadTAward) January 29, 2023

وأما فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، فقد فاز بالمركز الثاني ويليام هوتشينس عن ترجمة رواية "موت صغير" لمحمد حسن علوان، وبالمركز الثالث ليري برايس عن ترجمة كتاب "المشاءة" لسمر يزبك، بينما تم حجب المركز الأول.

وفي فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، فاز بالمركز الثاني محمد عبد السلام حمشي عن ترجمة كتاب "الشعبوية والسياسة العالمية" لديفيد ماكدونالد وآخرين، كما فاز بالمركز الثاني (مكرر) أيمن حداد عن ترجمة كتاب "غزة.. بحث في استشهادها" لنورمان فينكلستاين، وجاء في المركز الثالث مصطفى محمد عبد الله قاسم عن ترجمة كتاب "البحر المفتوح" لجوزيف مانينغ، وفي المركز الثالث (مكرر) عامر شيخوني عن ترجمة كتاب "السرقة من المسلمين" لديانا دارك، وقد تمّ حجب المركز الأول في هذه الفئة.

كما توج الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في فئة الإنجاز، وفاز بها كل من الشبكة العربية للأبحاث والنشر من لبنان في الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وكل من إنسان ياينلاري ومعنى ياينلاري من تركيا عن دورهما في الترجمة من العربية إلى التركية والعكس، كما فاز بالجائزة أيضا المترجمون محمد حقي صوتشين وبرهان كور أوغلو من تركيا، ومحمد حرب وعبد الله أحمد إبراهيم العزب (مصر)، ومن رومانيا نيقولا دوبريشان وجورج غريغوري، ومن كازاخستان اختيار بالتوري، ومن إندونيسيا عبد الحي الكتاني. وفي فئة المعاجم فاز معجم "لغة البهاسا" لمحمد منصور حمزة.

كما منحت الجائزة عددا من الجوائز التشجيعية لكل من هيئة العلماء المسلمين في تنزانيا- اللغة السواحلية، ودار الكرمة (مصر)، ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، والمترجم المصري أحمد شكري مجاهد.

يذكر أن قيمة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تبلغ مليوني دولار أميركي، وقد اعتمدت في دورتها الثامنة لعام 2022 اللغة التركية لغة رئيسة ثانية بعد الإنجليزية، و5 لغات في فئات الإنجاز، لتكون فئات الجائزة لهذا الموسم: فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، فئة الترجمة من اللغة العربية إلى التركية، فئة الترجمة من اللغة التركية إلى العربية، وجائزة الإنجاز في اللغتين الرئيستين (الإنجليزية والتركية)، فضلا عن فئات جوائز الإنجاز في ترجمات اللغات المختارة من العربية وإليها، وهي: الرومانية والكازاخية والسواحلية وبهاسا إندونيسيا والفيتنامية كلغات فرعية.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الجائزة الأكاديمية والروائية حنان الفياض إن الجائزة احتفت في موسمها الثامن بمجموعة من اللغات التي تعتمد لأول مرة مثل الكازاخية والرومانية والفيتنامية، وكررت بعض اللغات مثل بهاسا إندونيسيا والسواحلية في فئة الإنجاز، وكررت التركية في فئة الكتب المفردة.

وبالنسبة للفائزين، أضافت الفياض للجزيرة نت، فقد تنوعت جنسياتهم، إذ فاز مترجمون عرب وغير عرب من الدول المعتمة لغاتها، وقد كرم في حفل الجائزة فائزون من الترجمة من التركية على مستوى الأفراد والمؤسسات، كما كرم في فئة الإنجاز مترجمون في اللغات التالية: السواحلية، وبهاسا إندونيسا، والكازاخية والرومانية.

وقد شمل تكريم الفائزين، بحسب المتحدثة باسم الجائزة، في فئة الإنجاز مؤسسات وأفرادا، كما كرم فائزون في الترجمة بين اللغتين العربية والإنجليزية في موضوعات متنوعة في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وتنوعت الموضوعات بين الأدبية والفكرية والدينية وغيرها.