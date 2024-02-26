قبل العرض الرمضاني بأيام.. احتراق موقع تصوير مسلسل "الكبير أوي"

اندلع حريق هائل مساء أمس، في موقع تصوير مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، والموجود داخل مزرعة بمحافظة الجيزة، حيث هرعت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، الذي التهم أجزاء كبيرة من الديكور المصنوع من الخشب بدون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتداول المدونون ووسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو تظهر تصاعد ألسنة اللهب من الموقع الذي يستخدم في تصوير المسلسل في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة شمالي مصر، وأرجعت وسائل الإعلام أسباب الحريق إلى ماس كهربائي، بينما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تصاعد ألسنة اللهب في منزل "الكبير"، في حين يظهر أمام النيران التمثال الشهير في المسلسل، ويأتي ذلك عقب أيام قليلة من الإعلان عن عرض الجزء الثامن للمسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت شائعات حول ملكية الفنان أشرف عبد الباقي للمزرعة المقام عليها موقع تصوير مسلسل "الكبير أوي"، لكن الممثل المصري أوضح لوسائل إعلام محلية أن شقيق زوجته هو مالك المزرعة، وهي ليست "فيلا"، بل ديكور خشبي، وأضاف: "الحمد لله ليس هناك إصابات".

ولم تحدد الجهات المعنية سبب الحريق، ولكن المعاينات الأولية تشير إلى وقوع ماس كهربي بالموقع.

ومسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبو سريع، وغيرهم، ومجموعة من النجوم ضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.