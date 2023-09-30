وفاة الفنان المصري محمد فريد بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري محمد فريد، اليوم السبت، عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض وعقب نحو أسبوع من إصابته بوعكة صحية شديدة استدعت نقله لأحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

وحسب ما نشرت صحف محلية فإن الفنان محمد فريد توفي اليوم السبت، وذلك بعد يومين من نشر ابنته ناهد طلب الدعاء له بالشفاء.

وأمس الجمعة، قالت ناهد لوسائل إعلام محلية إن والدها أصيب بوعكة صحية شديدة الأحد الماضي دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة وناشدت الجمهور الدعاء له.

وكشفت ناهد عن تعرض والدها لنقص في نسبة الهيموغلوبين في الدم، ما أدى إلى انخفاض في الضغط وحدوث عدة مضاعفات.

ولد الفنان الراحل عام 1940، وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية في صعيد مصر، حيث بدأ كعازف ناي وعود والتحق بفرقة مسرح العرائس.

درس فريد في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها رحلته الفنية ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

تألق فريد في العديد من الأدوار أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" و"غريب في المدينة" وكذلك دوره في أفلام "الشيطانة التي أحبتني" و"حب في الزنزانة" و"احكي يا شهرزاد" و"الديلر".

ويعد مسلسل "بركة"، الذي عرض في موسم رمضان 2019 آخر أعمال الفنان الراحل، وهو من بطولة عمرو سعد وهالة صدقي ومحمد لطفي وكمال أبو رية، وأحمد حلاوة.

وفي عام 2022، ظهر الراحل في حفل التكريم بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى حيث كان فريد أحد المكرمين ضمن فئة "فنانون تركوا بصمات لا تُنسى" بجانب الفنانين أمل إبراهيم وعبد الله مشرف وعواطف حلمي وفادية عكاشة وفكري صادق وقيس عبد الفتاح وناجي سعد ونعيم عيسى.