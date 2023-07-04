رحيل الفنان المصري علاء عبد الخالق.. أبناء الثمانينيات ينعون "مرسال" جيلهم

توفي المغني المصري علاء عبد الخالق في ساعة متأخرة أمس الاثنين، بعد سنوات من المرض والابتعاد عن الساحة الفنية.

رحيل عبد الخالق شكل صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني؛ فقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق، لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أما المغني عمرو دياب، فنعاه عبر تويتر وكتب "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان".

بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الاهل الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) July 3, 2023

كما كتب المطرب مصطفى قمر -عبر حسابه الرسمي على إنستغرام- "البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اخي الغالي عشرة العمر الجميلة الفنان الكبير/ علاء عبد الخالق رحمة الله عليه، كان أجمل الناس وأطيب قلب، ربنا يصبرني ويصبر أسرته وأحبابه، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

ونعته الفنانة سيمون عبر تويتر وكتبت "البقاء لله الفنان علاء عبد الخالق الله يرحمه يارب". كما كتب شريكة مشواره الفني وعضوة فريق الأصدقاء الفنانة منى عبد الغني "وداعًا أخى الغالى وزميل الدراسة وعشرة العمر المهذب علاء عبد الخالق. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم الدعاء".

البقاء لله الفنان علاء عبد الخالق الله يرحمه يارب 🙏😢😢 pic.twitter.com/ZdNZfBoF41 — سيمون (@simonoulla) July 3, 2023

وكتب الشاعر والملحن عزيز الشافعي "خالص العزاء لجمهور وأسرة الفنان المصري الكبير علاء عبد الخالق رحمه الله وأحسن مثواه وتقبل منه صالح الأعمال، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

خالص العزاء لجمهور و أسرة الفنان المصري الكبير علاء عبد الخالق رحمه الله و أحسن مثواه و تقبل منه صالح الأعمال ، و انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/iu2lie7czu — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) July 3, 2023

ظهور مؤثر

وكان علاء عبد الخالق ظهر بصورة مؤثرة في مايو/أيار الماضي في حفل زفاف ابنته بعد اختفاء دام سنوات، وبدت عليه أعراض المرض، إذ كان جالسا على كرسي ويحاول التصفيق بصعوبة، وشاركه الغناء في الحفل زملاؤه وأصدقاؤه من الوسط الفني، ومنهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وحميد الشاعري ومحمد محيي وهشام عباس وحسام حسني، وغنوا جميعا أشهر أغنياته ومنها "داري رموشك".

وأثار ذلك الظهور قلق الجمهور حول حالته الصحية، خاصة مع غيابه عن الساحة منذ آخر ألبوماته "حب مش عادي" عام 2007، كما طرح أغنية عام 2011 ليغيب بعدها عن الساحة.

مسيرة فنية متميزة

وقدم علاء عبد الخالق مسيرة غنائية مميزة، واستطاع ترك بصمة بأغنياته، حيث يعد واحدا من أشهر نجوم الثمانينيات والتسعينيات، وبدأ مشواره من خلال الدراسة في معهد الموسيقى العربية، وتخصص في عزف الناي. وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي كان في فرقة "الأصدقاء" بمشاركة الموسيقار عمار الشريعي ومنى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، واستمرت الفرقة سنوات، ومن أشهر أغنياتهم "الحدود"، قبل أن يتم حل الفرقة.

والتقى بعدها حميد الشاعري الذي تحمس له وساعده في إصدار أول ألبوم غنائي منفرد له بعنوان "مرسال"، وذلك عام 1985، وشاركه الشاعري بالغناء في الألبوم خلال أغنية "بحبك كون"، وكوّنا ثنائيا (دويتو) غنائيا حقق نجاحا كبيرا خلال تلك الفترة التي شهدت انطلاقة فنية لعلاء عبد الخالق، حيث طرح خلالها العديد من الألبومات الغنائية التي حققت له شعبية كبيرة، ومنها "وياكي" عام 1997، و"علشانك" عام 1989، وفي عام 1990 طرح ألبومه "راجعلك"، وفي عام 1991 طرح ألبوم "هتعرفيني" ثم بعدها بعام أطلق "اتغيرتي"، وفي عام 1993 طرح "مكتوب" وبعدها بعامين أطلق ألبومه "لازم".

وفي عام 1997، طرح ألبوم "طيارة ورق"، وبعدها بعام واحد أطلق ألبوم "الحلم"، ومع بداية الألفية الجديدة طرح ألبوم "الليلة"، ثم ألبوم "عين ب عين" في عام 2002، ليتوقف بعدها 6 سنوات بعد مروره بوعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية، وقدم بعدها آخر ألبوماته الغنائية "حب مش عادي" عام 2007، الذي انتشر عبر المنصات الرقمية فقط، ومن أشهر الأغنيات التي حققت بصمة في مسيرته "داري رموشك" و"قلبي طيارة ورق" و"بحبك باستمرار" و"مكتوب".

وفي عام 2011، أعلن الفنان علاء عبد الخالق تأييده ثورة 25 يناير/كانون الأول، وعبر عن ذلك من خلال أغنية "يا مصر وقفنا في ميدانك"، وشاركه الغناء حميد الشاعري ومصطفى شوقي. وقدم أيضا ثنائيا مع المطرب تامر حسني بعنوان "رسمي فهمي نظمي"، وقال عن هذا التعاون في حوار له لإحدى الصحف المحلية إنه كان بعيدا عن الساحة الفنية وطلب منه تامر أن يقدما معا ثنائيا، ورحب بالفكرة لكن بشرط أن يترك بصمة بمشاركته في الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا لأن تامر له جمهوره في مصر والوطن العربي.

وبرر علاء عبد الخالق غيابه عن الساحة الفنية لفترات في لقاء له مع برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي بأن السبب هو عزوف شركات الإنتاج.

وقبل 4 سنوات، ظهر علاء عبد الخالق في حلقة ضمن برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وشاركه في الحلقة حميد الشاعري ومنى عبد الغني، وتحدث خلال الحلقة عن ذكرياته مع فرقة "الأصدقاء"، وعن أسرته التي تتكون من زوجته وابنيه التوأمين ميار وحكم وأحفاده الأربعة.

وفي حوار صحفي أجراه قبل رحيله بفترة قصيرة، كشف عن رفضه أغاني المهرجانات لكونها خلقت حالة غير مرضية بين الناس، وعبر عن حبه لصوت تامر حسني ومحمد حماقي.

وأشار عبد الخالق إلى أن عمرو دياب ما زال محافظا على رونقه، وهو على علاقة طيبة معه، حيث استمع دياب للأغنيات التي كان يعمل علاء عبد الخالق على تسجيلها وأبدى ملاحظاته باهتمام.