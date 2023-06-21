أغلق الأبواب لمنع التنفيذ.. المحكمة تحجز على منزل محمد رمضان

أصدرت محكمة الجيزة للأمور المستعجلة والتنفيذ -برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر- قرارا بالحجز على فيلا (منزل) الممثل محمد رمضان بمدينة السادس من أكتوبر، وجاء في القرار بالحجز أيضا على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، لامتناع رمضان عن سداد رسوم قضائية بقيمة 9 ملايين جنيه (الدولار يعادل 30.9 جنيها).

استئناف

وفوجئ رمضان بمحاولة الحجز على الفيلا الخاصة به اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن، وتداولت مواقع مصرية أن القاضي يعمل على إصدار قرار بكسر فتح أبواب الفيلا التي أدى إغلاق أبوابها إلى عدم القدرة على تنفيذ الحكم، ويتم تحريك دعوى من أجل تنفيذ الحكم بالقوة في حال إغلاق الأبواب مع تحريك دعوى جديدة ضد رمضان بتهمة التبديد والامتناع عن السداد.

وكان هذا الممثل قد كلف المحامي الخاص به منذ فترة باستئناف القرار الذي يلزمه بدفع 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية، وفي حال تم رفض الاستئناف سيتم السداد من خلال حسابه الخاص بالبنك الذي تم تجميد 9 ملايين جنيه منه والتحفظ عليها بالفعل بعد صدور حكم المحكمة.

والفيلا -التي يملكها رمضان في أحد المجمعات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر- كان يعيش بها مع أسرته قبل أن ينتقل إلى منطقة أخرى بعد عودته مؤخرا من الولايات المتحدة حيث أحيا جولة غنائية هناك.

وكانت إحدى القنوات أقامت دعوى قضائية ضد رمضان لإخلاله بعقد لتقديم المسلسلات لمدة 5 سنوات عبر شاشتها، وعدم تقديم أعمال درامية عبر قنوات أخرى.

وأصدرت المحكمة قرارها بتعويض لصالح القناة بمبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى 9 ملايين مصروفات قضائية.

وفي قضية عام 2021، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر -الذي وافته المنية العام ذاته- بمبلغ 6 ملايين جنيه من رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الأخير على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر.

وحقق هذا الممثل فوزا واحدا في ساحات القضاء، وذلك حينما نشب خلاف بينه وبين الإعلامي عمرو أديب بسبب انتقادات الأخير له بصورة قاسية على خلفية تصرفاته وموقفه من الطيار أبو اليسر، مما دفع رمضان إلى إقامة دعوى قضائية ضد أديب.

كما قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة بتغريم أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة لاتهامه بسب وقذف رمضان.

"ع الزيرو"

وكان رمضان قد تعاقد قبل أيام على الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وهو ما حمس صناع المسلسل والشركة المنتجة لتقديم جزء جديد.

من ناحية أخرى، لا يزال رمضان يواصل تصوير دوره في فيلم "ع الزيرو" مع شركة العدل غروب، وتتقاسم البطولة أمامه نيللي كريم ومن إخراج ماندو العدل.

الفيلم كان من المفترض أن يتم عرضه هذه الأيام، لكن الشركة المنتجة أعلنت في بيان تأجيل عرضه لعدم الانتهاء من تفاصيله رغم إعلان رمضان قبلها بفترة عبر إنستغرام بأنه سيعرض في العيد.