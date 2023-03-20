نجحت في الكوميديا وقدمت دور غولدا مائير مرتين.. الموت يغيب الفنانة المصرية لبنى محمود

غيّب الموت مساء أمس الأحد الفنانة المصرية لبنى محمود، المعروفة باسم "أم صالح"، حيث أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاتها، وفي حين شارك زملاء الفنانة ومحبوها مشاعرهم الحزينة على رحيلها، أعاد آخرون نشر مقاطع من أعمالها والتذكير بما قدّمته.

وترددت بعض الأنباء عن كون الراحلة اختل توازنها، وهو ما تسبب في سقوطها وإصابتها بنزيف في المخ، الأمر الذي أدى إلى الوفاة لاحقا، لكن زكي نفى هذا الأمر في تصريحات إعلامية.

وأكد زكي أن الراحلة لديها تاريخ مرضي طويل، وكانت تعالج لسنوات، مستغربا ترديد مثل هذه الأمور بشأنها، خاصة أنها خرجت منذ أشهر وتحدثت عن رحلة العلاج التي خاضتها والمصاعب التي كانت تعاني منها.

وسيتم تشييع الجنازة اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر ثم دفنها بمقابر العائلة.

مسيرة وثراء

مسيرة الممثلة مع عالم السنيما والتلفزيون بدأت في فترة الثمانينيات وتحديدا عام 1985، من خلال فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، الذي لعبت فيه دور شابة تُدعى دلال، ولكن النجاح الأكبر تحقق لها عندما تقدم بها العمر.

وبالعودة إلى البدايات، نجد أن لبنى محمود بدأت حياتها بالدراسة في المعهد العالي للباليه وتخرجت فيه سنة 1973، وانضمت إلى أول فرقة لباليه القاهرة، وشاركت في عدة عروض عالمية.

وإلى جانب شغف الرقص، درست لبنى في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه سنة 1979، وبدأت مشوارها الفني بعدة أدوار في المسرح والسينما والتلفزيون.

"صاحب الإدارة بواب العمارة"، "شارع محمد علي"، "كريستال"، "غرام وانتقام بالساطور"، جميعها أعمال فنية شاركت فيها الفنانة لبنى محمود، ولكن شهرتها الحقيقية اكتسبتها بعد تقدمها في العمر.

ومن بين الأعمال التي حققت هذه الشهرة تجسيدها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير مرتين، الأولى من خلال مسلسل "حرب الجواسيس"، والثانية في مسلسل "العميل 1001".

ومن أعمالها أيضا فيلم "الإنس والنمس" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ومسلسل "نيللي وشيريهان"، كما لعبت لبنى محمود دور والدة الفنان أحمد السقا في فيلم "الجزيرة"، وشاركت بدور كوميدي في فيلم "ورقة شفرة"، ولعبت شخصية الخالة غوايش في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثالث.

ومن الأدوار التي ظلت عالقة بالذهن دورها في مسلسل الناظر عام 2000، حيث لعبت دور والدة عاطف -أحمد حلمي- واشتهرت بمواقفها الكوميدية في العمل.

الفنانة لبنى محمود 💔 أم صالح ♥️ pic.twitter.com/7jNGdxYSMp — Wanas (@The_Wanas) March 20, 2023

وحازت مشاركتها في مسلسل "موضوع عائلي" مع ماجد الكدواني، الذي لعبت فيه دور الأم المصابة بالزهايمر، على إشادة الجمهور والمتابعين، خاصة أن المسلسل تضمن العديد من المشاهد المؤثرة.

وتتميز المشاركات السنيمائية للفنانة لبنى محمود بالثراء والتنوع، حيث قدمت نحو 90 عملا فنيا طوال مسيرتها، وتميزت معظم أدوارها بروح الفكاهة والكوميديا.

ببقى سعيدة بالدور بمُجرد انه يجيني لأني ببقى عارفة اني هعمل حاجة مافيش حاجة اسمها دور صغير دا هيصغرني دا هيقللني لأ انا اللي بكَبَر الدور انا اللي بخلي للدور له طعم فما دُمت بقدر اعمل دا فما عنديش مانع اني عمله، عندي حتة ثقة الحمدلله ثقة بالله طبعاً لبنى محمود الله يرحمها 🤍 pic.twitter.com/NNw5j1ysSQ — Classic (@classic_mou) March 19, 2023

وعن ذلك قال الكاتب بهاء حجازي إن الفنانة الراحلة من الذين تركوا بصمة عبر الأدوار الصغيرة، وقال إن اسم لبنى محمود يعني الست صفية في "الناظر" ومشهدها الشهير مع الست جواهر، ويعني مشهد "أم صالح" في فيلم "بنك الحظ"، ويعني الدكتورة التي تحب إسماعيل في "ورقة شفرة".. ويعني أم إبراهيم في "موضوع عائلي".

وقد حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتبت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال "ستوري" لها على الإنستغرام "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكتب الفنان طه دسوقي "الأستاذة لبنى محمود في ذمة الله رحمها الله".

كما حرص الفنان أكرم حسني على نعيها أيضا وكتب "الله يرحمك يا أستاذة لبنى سنشتاق لك".

وكتب الممثل والشاعر أحمد حداد عن معاناتها في الأعوام الأخيرة، وأنه في بداية مشواره مثل في فيلم قصير وقدمت هي أحد أدواره.

من جانبه، كتب الممثل الكوميدي محمد ثروت: "فنانة محترمة ومبدعة وجميلة أتذكرها في مشهد مشهور في فيلم بنك الحظ، بعد أن تؤدي المشاهد كان تعتذر لي وتقول أنا آسفة لأنها كانت مطالبة بضربي، وأنا كنت أقول لها أن تعيد الضرب لأن هذا ما يتطلبه الأمر".

وعلى المنصات المصرية انتشرت عدة مقاطع فيديو عن أدوار الفنانة الراحلة، وصور لها في أدوار مختلفة، تذكر بمسيرتها. فقد قالت صفحة باسم "كلاسيك" وقد أرفقت صورتين الأولى من بدايات الفنانة سنة 1985 والآخر من آخر أعمالها سنة 2023: "فنانة جميلة حصلت على شهرتها ومحبة الجمهور بوقت متأخر قليلا ولكنها تركت بصمة لا تُنسى، الست صفية أم عاطف في فيلم الناظر، أم صالح فيلم بنك الحظ، ماما ميمي نيللي وشيريهان وآخر أعمالها في مسلسل موضوع عائلي الست أم إبراهيم".