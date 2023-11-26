وفاة الممثل المصري طارق عبد العزيز أثناء التصوير

نعت مجموعة من الفنانين الممثل المصري طارق عبد العزيز الذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"، حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد فارق الحياة إثر الأزمة الصحية التي ألمت به.

منتج المسلسل كريم أبو ذكري قال إن طارق عبد العزيز كان في مكان التصوير منذ صباح الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت بدون مقدمات أو علامات تعب وبصورة غير متوقعة.

وأشار المنتج إلى أن الفنان الراحل كان يشارك في تصوير مشاهده، قبل أن يتعرض لإغماء مفاجئ، ويتم نقله إلى المستشفى حيث توفي مباشرة.

من جانبها، أكدت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز عبر الحساب الرسمي للنقابة على فيسبوك، ونعته وقدمت العزاء لأسرته.

وشكلت وفاة عبد العزيز المفاجئة صدمة للوسط الفني، فنعاه الفنان محمد هنيدي وكتب "الأخ والسند وصديق العمر.. ربنا يرحمك.. ربنا يصبرنا على فراقك".

كما نعاه أيضا الفنان فتحي عبد الوهاب الذي دعا له بالرحمة والغفران.

وعبر حسابه على فيسبوك، نعاه الفنان أحمد وفيق وكتب "وجعني فراقك يا صاحبي.. رحل الجميل طارق عبد العزيز.. إلى اللقاء يا غالي".

كما نعته الممثلة ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري وكتبت على حسابها على الفيسبوك "فقدت اليوم أخا وصديقا".

كما كتب الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي عبر حسابه على فيسبوك "فقدنا الصديق والفنان النبيل المحترم طارق عبد العزيز".

وكان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية في يونيو/حزيران الماضي، حيث خضع لعملية قسطرة بالقلب، وفور خروجه من المستشفى نشر صورة عبر حسابه على فيسبوك تجمعه بالطاقم الطبي، وقال "الحمد لله دائما، تمت القسطرة الثانية بنجاح وتم تركيب الدعامات"، وحرص من خلال المنشور على طمأنة جمهوره وشكر من دعموه في هذه المحنة.

وولد طارق عبد العزيز عام 1968، وبدأ حياته الفنية من خلال المشاركة في أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، والعمل بالمسرح الجامعي في كلية الحقوق، حيث جمعته الفرقة المسرحية في الجامعة بالفنانين خالد الصاوي وخالد صالح، وعمل لفترة في فرقة الورشة مع حسن الجريتلي.

وفي السينما، حصل على مجموعة من الفرص في أوائل الألفية الثانية، حيث ظهر مع محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، وشارك أيضا في "فيلم ثقافي" و"أصحاب ولا بيزنس" و"اشتباك".

ومن الشخصيات التي قدمها وتركت بصمة شخصية الزعيم السياسي مصطفى النحاس في مسلسل "رجل من هذا الزمان" للمخرجة أنعام محمد علي، كما شارك الفنان عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".

وقد وصل رصيده الفني إلى حوالي 83 عملا بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وكانت آخر مشاركاته عام 2022 في 5 مسلسلات وهي "راجعين يا هوى" و"دايما عامر" و"تحقيق" و"ألوان" و"أعمل إيه".

بينما كان يشارك في العام الحالي 2023 بمسلسل "وبقينا اتنين"، الذي واصل تصويره حتى وفاته في موقع تصوير العمل.

وكان الفنان الراحل متفاعلا مع أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة عبر حسابه على فيسبوك من خلال منشوراته، حيث نشر إحدى قصائد محمود درويش قبل أسابيع قليلة:

"إذا سألوك عن غزة قل لهم

‏ بها شهيد، يسعفه شهيد ويصوره شهيد

‏ ويودعه شهيد، ويصلي عليه شهيد".