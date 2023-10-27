بسبب العدوان على غزة.. إلغاء الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي

أكد المخرج المصري أمير رمسيس، إلغاء الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي التي كانت مقررة خلال الشهر المقبل، إذ بات من الصعب عقد المهرجان في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال مدير مهرجان القاهرة السينمائي أمير رمسيس في تصريح للجزيرة نت "كان هناك نية لإقامة فعالية مرتبطة بأفلام داعمة للقضية الفلسطينية، وإدارة المهرجان بالفعل كان لديها عدد من الأفلام الفلسطينية، منها مفاجأة كانت ستتم في الافتتاح أيضا. ولكن مع تصاعد الأحداث في غزة، وكذلك بعد أن أصبحت مصر في قلب الحدث وليست بعيدة عنه والدليل على ذلك ما حدث في طابا ثم نويبع، كان لا بد من إلغاء دورة المهرجان للعام الجاري".

وأشار رمسيس في وقت سابق إلى أنه كان يأمل إقامة المهرجان في موعده، لا سيما مع تغيير خطة المهرجان لصالح عرض أفلام فلسطينية.

وكان رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، قد أعلن عدم إقامة دورة هذا العام، وقال "من الصعب إقامة المهرجان في موعد مختلف بعد تأجيله لأنه مهرجان دولي، ولا بد أن يقام في موعده، كما أن الظروف سيئة وتزداد سوءًا، وبالتالي لن تقام الدورة هذا العام".

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تأجيل الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، دون تحديد موعد جديد لإقامة الدورة التي كانت مقررة في الفترة من 15 وحتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعد إلغاء الدورة المقبلة من المرات القليلة في تاريخ المهرجان، وتعود آخر مرة شهد فيها المهرجان حدثا مماثلا إلى عام 2011 حين ألغيت الدورة الـ35 بسبب ثورة 25 يناير.