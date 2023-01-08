مشاركات يمنية وإيرانية وأوكرانية.. مهرجان برلين السينمائي يكرم سبيلبرغ

ستتحول العاصمة الألمانية برلين في 16 فبراير/شباط المقبل إلى شاشة عرض عملاقة لعدد يتجاوز 200 فيلم سينمائي روائي ووثائقي قصير وطويل على مدار 11 يوما، حيث تعقد الدورة الـ73 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وقد أقيم المهرجان -المعروف أيضا باسم "برليناله" (Berlinale)- في العامين الماضيين عبر الإنترنت فقط.

واختارت إدارة المهرجان المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأميركي ستيفن سبيلبرغ لتكريمه في هذه الدورة، ويمنح المخرج الأميركي المخضرم جائزة الدب الذهبي الفخرية لإنجازه مدى الحياة، وذلك في نطاق حفل توزيع الجوائز في "برليناله بالاست" (Berlinale Palast)، على أن تعرض في المهرجان مجموعة من أعماله، بينها أحدث افلامه "آل فيبلمان" (The Fablemans).

وقالت مديرة المهرجان مارييت ريسنبيك في بيان صحفي نشر على موقع المهرجان "لم يسحر سبيلبرغ أجيالا من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم فحسب خلال مسيرته الفنية المذهلة، بل أعطى أيضا معنى جديدا للسينما كمصنع للأحلام".

وأضافت "لم نجد أفضل من إنتاج سبيلبرغ الكبير ليكون بمثابة البداية الجديدة" التي تحتاج إليها صناعة السينما في أعقاب جائحة "كوفيد-19".

وحصل سبيلبرغ على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، وتتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عاما الماضية لتنوعها الهائل.

واختار المهرجان الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت رئيسة للجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

وأعربت ريسنبيك عن سعادتها لتولي كريستين ستيوارت هذه المهمة، باعتبارها من أكثر الفنانات موهبة وتعددا للأدوار بين جيلها، حسب بيان رسمي.

وتبلغ كريستين ستيوارت من العمر 32 عاما، وتعمل على إخراج فيلمها الروائي الطويل الأول "التسلسل الزمني للماء" (The Chronology of Water) الذي تدور أحداثه حول مذكرات الكاتبة الأميركية ليديا يوكنافيتش.

اختيارات خاصة

وكشفت إدارة المهرجان عن اختياراتها لأقسام "برليناله الخاصة" والمنتدى المستمر و"مسلسلات برليناله".

ومن الأفلام المشاركة في "البرليناله الخاصة" فيلم "حوض السباحة اللامتناهي" (infinity pool) للمخرج الكندي براندون كروننبرغ، والفيلم الياباني "فتحة" (Slot) للمخرج كازيوشي كوماكير، وفيلم "سينيكا- عن خلق الزلازل" (Seneca- about creating earthquakes) للمخرج الألماني روبرت شوينتك.

ويقدم المخرج الأميركي تود فيلد فيلم "قطران" (Tar)، بطولة كيت بلانشيت وناعومي ميرلانت ونينا هوس، ومن ألمانيا يعرض الفيلم الوثائقي "بوريس بيكر" عن أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر للمخرج أليكس جيبني.

واختارت إدارة برنامج "مسلسلات برليناله" مسلسل الخيال العلمي "السرب" (The Swarm) بطولة كريستا كوسونين وألكسندر كريم وسيسيل دو فرانس ويدور حول الترابط الدقيق بين البشرية والأرض.

ومن أفلام "منتدى برليناله" فيلم "وادي الخرسانة" (Valley of Concrete) للمخرج الكندي أنطوان بورجيه، وتدور أحداثه حول عائلة سورية تعيش في كندا منذ 5 سنوات، وبينما تحاول "فرح" الاستقرار مع مجتمعها في تورنتو يعاني راشد -وهو طبيب غير مرخص- من التصدعات في سيرته الذاتية.

أما الفيلم الهولندي "فيونا الأعز" (Fiona Dearest) للمخرجة فيونا تان فيدور حول صوت رسائل من أب إلى ابنته خارج الكاميرا، ويعرض صورا أرشيفية من القرن العشرين من هولندا، وتستكشف المخرجة خلال العمل بشكل مؤثر الإمكانات التي تظهر عندما يتباعد الصوت والصورة.

ومن الولايات المتحدة الأميركية تم اختيار فيلم "أوبرا الحصان" (The Horse Opera) للمخرجة مويرا ديفي، حيث تلتقي روايات الحفلات والمحاضرات الليلية بصور الخيول التي تعيش في منزل ريفي.

البانوراما

وأعلن المهرجان عن الدفعة الأولى من عناوين سلسلة بانوراما ومسابقات الجيل، وتشمل البانوراما أفلاما من أوكرانيا واليمن وإيران، ومن بين 14 فيلما تم اختيارها يتم عرض 11 فيلما عالميا، وتحتوي الأفلام المختارة لمسابقات "جنيريشن كيه بلس" "Generation Kplus" و(جنيريشن 14 بلس) "Generation 14plus" على 9 أفلام قصيرة و9 أفلام طويلة، بما في ذلك 11 عرضا عالميا لأول مرة.

ومن أفلام البانوراما "المراهقون" للمخرج اليمني عمرو جمال، ويعد التجربة الثانية لمخرجه بعد فيلم "10 أيام قبل الزفة" الذي لاقى نجاحا كبيرا، وامتد عرضه من الداخل إلى خارج عواصم عربية وآسيوية وأوروبية.

ويشارك فيلم الرسوم المتحركة الإيراني "صفارة الإنذار" للمخرجة سبيدة فارسي في القسم نفسه، فيما يعرض الوثائقي الإيراني أيضا "بوابة الأحلام" للمخرجة نكين أحمدي لأول مرة في قسم الجيل.

ويشارك فيلم "مقبرة السينما" (Au cimetière de la pellicule) للمخرج السنغالي ثيرنو سليمان ديالو، ومن الأرجنتين يستضيف قسم البانوراما المخرج الأرجنتيني مارتن بينتشي مول مع فيلمه "القلعة" (The Castle)، ومن أستراليا يعرض فيلم "مرحبا يا رائحة القهر" (Hello Dankness) من إخراج سود جيرك، ويقدم المخرج اليوناني وليام دافو فيلم "داخل" (inside).

ويشارك المخرج الأوكراني رومان ليوبي بفيلم "فراشات الحديد" (iron butterflies)، وتشارك في البانوراما أغلب الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا.

ويقدم المهرجان عدة جوائز، منها جائزة الدب الذهبي، وهي الجائزة الرئيسية التي تمنح لأفضل فيلم في المسابقة، وجائزة الدب الفضي لأفضل مخرج، و"الدب الفضي" لأفضل ممثلة وممثل، وجائزة ألفريد باور للابتكار في السينما، و"كاميرا برليناله" للمساهمات البارزة في صناعة السينما.

ويقدم مهرجان برلين أيضا عددا من الجوائز للأفلام القصيرة، مثل جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير، و"دب الكريستال" لأفضل فيلم قصير في مسابقة لجنة تحكيم الأطفال.