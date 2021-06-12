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يورو 2020

صدمة في أمم أوروبا.. سقوط مفاجئ لإريكسن يوقف مباراة الدانمارك وفنلندا

اللاعب سقط بشكل مفاجئ في الدقيقة 43 (غيتي)
اللاعب سقط بشكل مفاجئ في الدقيقة 43 (غيتي)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202110:19 PM (مكة المكرمة)

توقفت مباراة الدانمارك وفنلندا، اليوم السبت، بعد سقوط مفاجئ للاعب الدانمارك كريستيان إريكسن بشكل مفاجئ.

وانهار إريكسن، نجم إنتر ميلان الإيطالي، داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بدون أي تدخل من أي لاعب آخر.

وأجرى مسعفون عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب خلال المباراة، التي كانت تجري في ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن.

وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه، في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وذكر مراسل "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)، جمال جبلي، أن حالة اللاعب مستقرة، وتم نقله سريعا للمستشفى بعد نجاح المحاولات الأولى لإنعاشه.

وأظهرت أحدث الصور اللاعب يتحرك بشكل واع وهو يضع قناعا للتنفس خلال نقله خارج الملعب.

وأعلن الاتحاد الدانماركي لكرة القدم أن إريكسن استفاق بعد الحادث، وهو يخضع لفحوص معمقة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأعلن المنظمون استئناف اللقاء بناء على اتفاق مع لاعبي المنتخبين، وسيستكمل المنتخبان دقائق الشوط الأول، قبل الخروج لاستراحة والعودة للشوط الثاني. وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي عند توقف المباراة

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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