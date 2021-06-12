صدمة في أمم أوروبا.. سقوط مفاجئ لإريكسن يوقف مباراة الدانمارك وفنلندا

توقفت مباراة الدانمارك وفنلندا، اليوم السبت، بعد سقوط مفاجئ للاعب الدانمارك كريستيان إريكسن بشكل مفاجئ.

وانهار إريكسن، نجم إنتر ميلان الإيطالي، داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بدون أي تدخل من أي لاعب آخر.

وأجرى مسعفون عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب خلال المباراة، التي كانت تجري في ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن.

توقفت مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا بسبب سقوط اللاعب كريستيان إريكسن الذي خضع لعملية إنعاش قلبي رئوي قبل نقله سريعا للمستشفى. pic.twitter.com/ef0VGETVSK — الجزيرة – رياضة (@AJASports) June 12, 2021

وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه، في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وذكر مراسل "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)، جمال جبلي، أن حالة اللاعب مستقرة، وتم نقله سريعا للمستشفى بعد نجاح المحاولات الأولى لإنعاشه.

وأظهرت أحدث الصور اللاعب يتحرك بشكل واع وهو يضع قناعا للتنفس خلال نقله خارج الملعب.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet. Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

وأعلن الاتحاد الدانماركي لكرة القدم أن إريكسن استفاق بعد الحادث، وهو يخضع لفحوص معمقة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأعلن المنظمون استئناف اللقاء بناء على اتفاق مع لاعبي المنتخبين، وسيستكمل المنتخبان دقائق الشوط الأول، قبل الخروج لاستراحة والعودة للشوط الثاني. وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي عند توقف المباراة