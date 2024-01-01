تعادل منتخبا الصين وطاجيكستان دون أهداف، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعدما ألغى الحكم هدفا لمنتخب الصين، في قرار مثير للجدل.
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قال مدرب منتخب فلسطين مكرم دبوب إن فريقه يجد صعوبة في الحفاظ على تركيزه ببطولة كأس آسيا في خضم قصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة لكنه يدرك أن مشاركتهم بالبطولة فرصة لتذكير العالم بأن فلسطين موجودة.
فاز منتخب أستراليا 2-صفر على الهند اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب “أحمد بن علي” في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر.
تتواصل مباريات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، إذ ستُجرى في اليوم الثاني 3 مباريات، أبرزها مواجهة منتظرة بين منتخبي سوريا وأوزبكستان في المجموعة الثانية من المسابقة القارية.