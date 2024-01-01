كأس آسيا 2023

يتطلع المنتخب الفلسطيني إلى بث مشاعر الفخر في نفوس مواطنيه في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب، عبر تحقيق أول انتصار له في بطولة كأس آسيا لكرة القدم منذ ظهوره الأول في البطولة في نسخة 2015.