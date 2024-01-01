كأس آسيا 2023

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مباشر.. كأس أمم آسيا 2023 في قطر

بعد 13 شهرا على احتضانه النهائي الأسطوري بين الأرجنتين بطلة العالم ووصيفتها فرنسا سيكون ملعب لوسيل -اليوم الجمعة- مسرحا للمباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 من كأس آسيا بين منتخب قطر حامل اللقب ولبنان.

Published On 12/1/2024
شعار كأس آسيا 2023

الأرقام التاريخية في كأس آسيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 في قطر، حيث يلتقي صاحب الأرض مع نظيره اللبناني في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية غدا الجمعة.

Published On 11/1/2024
AFC الصورة - Asian Cup 2023

الاتحاد الآسيوي يشيد بملاعب كأس آسيا في قطر

مع تبقي ساعات قليلة على انطلاق منافسات كأس أمم آسيا 2023، أشادت اللجنة المنظمة للبطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاستعداد “الاستثنائي” من أجل توفير أفضل منصة للتألق أمام اللاعبين والمنتخبات.

Published On 11/1/2024
ملعب لوسيل سيحتضن نهائي كأس العالم يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 (الجزيرة)
شعار كأس آسيا 2023

بالفيديو.. ماذا تعرف عن ألقاب منتخبات كأس آسيا؟

تنطلق الجمعة 12 يناير/كانون الثاني بطولة أمم آسيا لكرة القدم في قطر بمشاركة 24 منتخبا، وبعيدا عن الأسماء الرسمية المسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يتميز كل منتخب بلقب خاص.

Published On 11/1/2024
منتخب قطر يشارك للمرة الأولى في كأس العالم (الفرنسية)
شعار كأس آسيا 2023

قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2023

يقص منتخبا قطر ولبنان شريط بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم عندما يلتقيان مساء غد الجمعة على ملعب لوسيل في مباراة افتتاح البطولة الكروية الأهم في القارة الصفراء.

Published On 11/1/2024