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أحداث فلسطين|قطر

حماس ثمّنت الخطوة.. قطر تعلن عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعمار غزة

وزير الخارجية القطري أكد أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين وصولا إلى الحل العادل (الجزيرة)
وزير الخارجية القطري أكد أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين وصولا إلى الحل العادل (الجزيرة)
26/5/2021

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستقدم منحة بقيمة 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة، بينما أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تقديرها لموقف الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري -في تغريدة على موقع تويتر- إن القرار جاء بتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولتهم المستقلة، وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

من جهته، ثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المنحة القطرية، وعبر في تصريح صحفي "عن عميق شكره وتقديره للموقف الكريم" من أمير قطر للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وقال إن "هذا الموقف العروبي، يعبّر عن أصالة قطر ونخوة قيادتها، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل"، مشيدا بالدعم القطري المتواصل والممتد منذ سنوات طوال، وخاصة في سنوات الحصار.

وتوجد في قطاع غزة، لجنة قطرية لإعادة الإعمار، تتبع وزارة الخارجية برئاسة السفير محمد العمادي، وتقدم أدواراً كبيرة في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة، وتخفف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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