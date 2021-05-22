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أحداث فلسطين

طهران: انتصار المقاومة الفلسطينية أكد فشل عمليات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل

الإيرانيون خرجوا في مظاهرات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية (رويترز)
الإيرانيون خرجوا في مظاهرات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية (رويترز)
21/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202102:04 AM (مكة المكرمة)

قالت الخارجية الإيرانية إن التطورات الأخيرة في فلسطين أكدت التلاحم بين مختلف المناطق الفلسطينية وعودة القضية الفلسطينية للواجهة، كما أظهرت بوضوح فشل عمليات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل.

ودعت الدول التي طبعت مع إسرائيل إلى إعادة النظر في سياساتها واحترام المقاومة الفلسطينية، بحسب البيان.

وطالبت الخارجية الإيرانية بمحاكمة "الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها ومحاكمة قادته بتهم الإبادة".

وأضافت في بيانها أنه "يجب العمل على تعزيز قدرات الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه، ومنع أي اعتداء إسرائيلي آخر"، وأكدت استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، داعية جميع المنظمات والدول للقيام بذلك.

وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قد حث الدول الإسلامية أمس الجمعة على تقديم الدعم للفلسطينيين عسكريا وماليا، والمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد قتال دام 11 يوما مع إسرائيل.

وقال خامنئي إنه يجب ملاحقة كل العناصر المؤثرة في إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قضائيا "من خلال محاكم دولية مستقلة".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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