إسرائيل تشن هجوما استباقيا على إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تل أبيب بدأت بشن "هجوم ثان" على إيران، اليوم السبت، في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه سماع دوي انفجارات في العاصمة طهران وتصاعد أعمدة الدخان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه 3 انفجارات دوت وسط طهران وسقطت صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه جرى استهداف عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المدارس في إسرائيل وحظر التجمعات العامة وإبلاغ الإسرائيليين بالعمل من المنزل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة.

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أنه يمنع على الإسرائيليين الوصول إلى كافة المطارات حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل وبدأت في عودة أدراجها بسبب القصف.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني لم تسمه قوله إن الهجوم إسرائيلي أمريكي مشترك وجرى العمل عليه منذ أشهر عدة.

وفيما يلي أبرز التطورات: