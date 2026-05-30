مسؤول أمريكي: لا أدلة قاطعة على وجود ألغام إيرانية في مضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي لشبكة إيه بي سي نيوز، اليوم السبت، إن عمليات البحث التي يجريها الجيش الأمريكي في مضيق هرمز لم تعثر حتى الآن على أدلة قاطعة على وجود ألغام بحرية إيرانية ربما تكون قد زُرعت في هذا الممر المائي الإستراتيجي، في وقت أكدت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن جهود ضمان خلو المضيق من الألغام لا تزال مستمرة.

وأوضح المسؤول أن عمليات البحث، التي بدأت منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي، شملت استخدام مسيّرات تعمل تحت الماء وعمليات استطلاع جوي، من دون العثور على ما يؤكد وجود ألغام في المضيق.

وكانت تقارير استخباراتية أمريكية قد أشارت إلى أن إيران زرعت ألغاما بحرية في مضيق هرمز، وبحسب مسؤول أمريكي آخر، فإنه كان يُعتقد في مرحلة ما أن طهران وضعت ما لا يقل عن 12 لغما في الممر المائي.

وفي بيان، قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: إن "الجهود العسكرية الرامية إلى ضمان خلو مضيق هرمز تماما من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني لا تزال مستمرة".

وأضاف المتحدث: "لا يمكننا مناقشة التفاصيل علنا في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بأمن العمليات".

دعوة لفتح المضيق

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أشار، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، إلى أن ألغاما بحرية إيرانية سبق أن دمرتها الولايات المتحدة أو أزالتها.

وفي منشور على حسابه بمنصته "تروث سوشيال"، أعلن ترمب رفع الحصار البحري على إيران، مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا، ومن دون أي رسوم مرور في الاتجاهين، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار يمكنها البدء في العودة إلى أوطانها.

كما طالب ترمب إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، وقال إن كاسحات ألغام أمريكية فجرت عددا منها، مشددا على ضرورة أن تستكمل طهران فورا إزالة ما تبقى منها.

وأسفرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط عن مقتل الآلاف، معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية بعد ارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من جانب إيران.