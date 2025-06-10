كارول نافروتسكي مؤرخ يميني ليبرالي يرأس بولندا

مؤرّخ وسياسي بولندي وُلِد عام 1983، وانتُخب في الأول من يونيو/حزيران 2025 رئيسا للبلاد.. يُعرَف بمعارضته القوية لروسيا وحذره الشديد من الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبره "تهديدا" لاستقلالية بلاده. وقد تمكّن من حسم السباق نحو القصر الرئاسي بوارسو في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، التي شهدت تنافسا حادا بينه وبين عمدة وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفسكي، وفاز عليه بفارق ضئيل، إذ حصل على 50.89% من الأصوات، في حين حصل تشاسكوفسكي على 49.11%.

وقد ترشّح نافروتسكي للانتخابات الرئاسية باسم حزب القانون والعدالة المحافظ، المنتمي للتيار القومي المعارض، واقتحم هذا السباق الانتخابي رغم أنه لم تكن لديه خبرة سياسية سابقة.

أدرجته روسيا في فبراير/شباط 2024 في قائمة الأشخاص المطلوبين لديها بتهم جنائية تتعلّق بإزالة نصب تذكاري للجيش الأحمر السوفياتي تم بناؤه عام 1945 في حديقة مدينة غدانسك شمال بولندا، تخليدا لذكرى جنود الاتحاد السوفياتي الذين قضوا "دفاعا عن المدينة ضد الغزو النازي"، حسب رواية موسكو، في حين يعتبرها البولنديون مجرد "بروباغندا لا وجود لها في بولندا الديمقراطية".

نافروتسكي رياضي يهوى الملاكمة وكرة القدم، وروّج أثناء حملته الانتخابية لصورة "الرجل القوي"، إذ نشر مقاطع مصورة يظهر فيها في ميادين الرماية وحلبات الملاكمة.

تلقى دعما غير مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين التقاه في زيارة للبيت الأبيض، كما حظي بدعم من وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أثناء حضورها مؤتمرا للمحافظين في بولندا نهاية مايو/أيار 2025، في إطار الحملة الانتخابية.

وآنذاك قالت عنه نويم أمام الحاضرين إنه "يجب أن يكون الرئيس المقبل"، الأمر الذي اعتبره طيف واسع من النخبة السياسية والإعلامية في بولندا "تدخلا أميركيا في الشؤون الداخلية" للبلاد.

المولد والنشأة

وُلِد كارول تاديوس نافروتسكي في 3 مارس/آذار 1983 بمدينة غدانسك المطلة على بحر البلطيق في أقصى شمال بولندا.

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نشأ في أسرة "عمالية"، إذ كان والده ريتشارد نافروتسكي يشتغل عاملا في ورشة للخراطة، أما والدته إليزابيتا، فقد كانت تعمل في تصفيف الكتب.

الدراسة والتكوين العلمي

تدرج نافروتسكي في المراحل التعليمية بمسقط رأسه، إلى أن حصل على شهادة الدكتوراه عام 2013 من كلية التاريخ في جامعة غدانسك.

كما حصل على شهادة الماجستير الدولي في إدارة المشاريع والبرامج من جامعة غدانسك التقنية عام 2023.

المناصب والمسؤوليات

طيلة مساره المهني تحمّل نافروتسكي مسؤوليات عدة، وتقلّد مناصب رفيعة، أبرزها:

باحث في معهد الذاكرة الوطنية في يناير/كانون الثاني 2009، وهي مؤسسة حكومية مهمتها التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة النازية والشيوعية ضد الأمة البولندية وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

رئيس "المكتب الفرعي للتعليم العام" في غدانسك بين عامي 2014 و2017.

مدير متحف الحرب العالمية الثانية في الفترة بين2017 و2021.

نائب رئيس معهد الذاكرة الوطنية في يونيو/حزيران 2021.

رئيس معهد الذاكرة الوطنية في يوليو/تموز 2021.

عضو في مجلس الدبلوماسية التاريخية التابع لوزارة الخارجية البولندية.

خبير في البرامج التاريخية بالقناة التلفزيونية البولندية الثالثة، خاصة برنامجي "على ضوء الحقيقة" و"الحرب والذاكرة".

عضو في مجالس إدارة مجموعة من المتاحف التاريخية ببولندا.

مستشار في "المتحف التذكاري لضحايا الشيوعية" بواشنطن.

التوجّه السياسي

ركّز نافروتسكي في حملته الانتخابية على الخطاب القومي والقيم الكاثوليكية التقليدية، ورفع شعار "بولندا أولا"، واستوحاه من الشعار الذي اعتمده ترامب أثناء حملته الانتخابية للسباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية عام 2024.

يرتكز البرنامج الانتخابي لنافروتسكي على تعزيز السيادة الوطنية، ومعارضة ما يراه "تجاوزا" من الاتحاد الأوروبي، خصوصا في ما يتعلق بإصلاحات القضاء وسياسات الهجرة.

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تلقى دعما كبيرا من المحافظين الشعبويين الأوروبيين، إذ حظي بمساندة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره الروماني جورج سيميون (الذي خسر جولة الإعادة في بلاده بفارق ضئيل يوم 18 مايو/أيار 2025).

كما حصل نافروتسكي كذلك على دعم من محافظين أميركيين، بمن فيهم ترامب، الذي استضافه في البيت الأبيض.

ويتقاطع الخطاب السياسي لنافروتسكي مع خطاب ترامب في رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي انتقاد الاتحاد الأوروبي.

ولنافروتسكي ملاحظات على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدعوى أنه لم يظهر امتنانا كافيا للدعم والمساندة التي وفرتهما بولندا طيلة الحرب، إلا أنه رغم ذلك يدعم استمرار المساعدات العسكرية البولندية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

المؤلفات والإنجازات الأكاديمية

نشرت لنافروتسكي مقالات وأبحاث ودراسات عدة، تمحورت عموما حول تاريخ المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية والتاريخ العسكري لبولندا ومناهضة النازية والشيوعية، علاوة على عدد محدود من الكتب، أغلبها أنجزت ضمن إصدارات مشتركة مع كتاب آخرين:

كتاب حول الجريمة المنظمة في بولندا إبان فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

دراسة تاريخية لحركة "تضامن" في منطقة إلبلاو، تغطي الفترة من 1980 حتى 1989.

تحقيق في أحداث عام 1982 بمدينة كفيدزين، تناول الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات.

دراسة حول المقاومة الاجتماعية ضد النظام الشيوعي في منطقة إلبلاو.

كتاب حول تاريخ كرة القدم في منطقة بوميرانيا.

دراسة حول الاقتصاد الاشتراكي والجريمة والسوق السوداء في بولندا خلال العقدين الأخيرين من الجمهورية الشعبية البولندية.

الجوائز والتكريمات

أحرز نافروتسكي جوائز عدة توجت إسهاماته الأكاديمية في مجال التاريخ، كان أبرزها:

صليب الاستحقاق الفضي (2021).

وسام الذكرى المئوية للاستقلال (2019).

الميدالية الذهبية للعلوم البولندية (2023).

لقب "شخصية العام" في منطقة بوميرانيا مرتين (2016 و2017).