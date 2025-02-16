تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية في مختلف المدن السورية، في حين استقر في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية

في دمشق وحلب تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى 11 ألفا و300 ليرة للدولار عند الشراء من 11 ألفا و100 ليرة مسجّلة مساء أمس، وعند البيع تراجع سعر الصرف إلى 11 الفا و500 من 11 ألفا و300 ليرة.

في إدلب انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 11ألفا و300 من 11 ألفا و150 ليرة عند الشراء، وإلى 11 ألفا و500 ليرة من 11 ألفا و350 ليرة عند البيع.

تراجع سعر الصرف في الحسكة إلى 11 ألفا و200 ليرة من 10 آلاف و900 مساء أمس عند الشراء وإلى 11 ألفا و400 ليرة من 11 ألفا عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يقول خبراء اقتصاديون للجزيرة نت إن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بعوامل عديدة، من بينها:

ينخفض المعروض من الليرة السورية مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززه زيادة النشاط التجاري.

مع انخفاض المعروض من العملة السورية زادت كلفة الحصول عليها.

حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة، ما خفض المعروض النقدي من هذا الجانب.

التمثيل السوري الخارجي في التجمعات الدولية، وبالأخص الزيارتان الخارجيتان للرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية وتركيا، إلى جانب زيارات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى عدة دول ومشاركته في منتديات دولية، زادت من آمال تحقيق مكاسب اقتصادية.

تخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، ما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.