ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في دمشق وحلب، في حين استقر بإدلب والحسكة في السوق الموازي، وسجّل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازي

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في دمشق وحلب إلى مستوى 9900 عند الشراء من 10 آلاف مسجّلة مساء أمس، في حين انخفض عند البيع إلى مستوى 10 آلاف و100 ليرة من 10 آلاف و200 ليرة.

في إدلب استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 10 آلاف ليرة للشراء و10 آلاف و200 عند البيع، وهي الأسعار المسجّلة أمس.

في الحسكة استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 9900 ليرة عند الشراء، و10 آلاف و100 عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في التعاملات الرسمية

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يرى خبراء اقتصاديون استطلعت الجزيرة نت آراءهم أن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بعوامل عديدة، من بينها:

انخفاض العرض من الليرة السورية مقابل زيادة الطلب عليها.

ارتفاع كلفة الحصول على السيولة بالعملة السورية.

نمو النشاط التجاري، مما يزيد الطلب على الليرة السورية المستخدمة في الأسواق الداخلية.

حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية.

عزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة، مما خفض عرض الليرة في السوق.

الزيارتان الخارجيتان للرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية وتركيا، مما زاد من آمال تحقيق مكاسب اقتصادية، وقد تلقى الشرع دعوات للزيارة من العديد من الدول بينها بلدان أوروبية.

تخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.