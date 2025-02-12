تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، في تعاملات السوق الموازية، في حين سجّل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في دمشق وحلب إلى مستوى 9900 ليرة عند الشراء من 9800 مسجّلة مساء أمس عند الشراء، وإلى 10 آلاف و200 ليرة عند البيع مقارنة مع 10 آلاف و100 ليرة مسجلة مساء أمس.

استقر صرف الليرة السورية في إدلب عند 9900 ليرة عند الشراء و10 آلاف و100 ليرة عند البيع، وهي المستويات المسجّلة مساء أمس.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 9750 مقابل الدولار عند الشراء من مستوى 9700 أمس، وعند البيع انخفضت الليرة السورية إلى 9950 من 9900.

سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو في دمشق وحلب إلى 10 آلاف و160 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و109 ليرات مساء أمس، فيما انخفض سعر البيع إلى 10 آلاف و476 ليرة عند البيع من 10 آلاف و423 ليرة.

في إدلب انخفض سعر صرف الليرة أمام اليورو إلى 10 آلاف و59 ليرة من 10 آلاف و5 ليرات مساء أمس، كما تراجع سعر البيع إلى 10 آلاف و271 ليرة من 10 آلاف و217 ليرة.

في الحسكة تراجعت الليرة أمام اليورو إلى 9903 ليرات من 9799 ليرة مسجّلة مساء أمس، وانخفضت عند البيع إلى 10 آلاف و116 ليرة من 10 آلاف و10 ليرات.

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سعر صرف الليرة السورية وفق مصرف سوريا المركزي

استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 13 ألفا و200 ليرة للشراء و13 ألفا و332 ليرة للبيع.

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو إلى 12 ألفا و668 ليرة من 13 ألفا و601 ليرة عند الشراء، وإلى 12 ألفا و805 ليرات من 13 ألفا و737 ليرة عند البيع.

أسعار الذهب في الأسواق السورية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق السورية على النحو التالي:

غرام عيار 18 : تراجع إلى 701 ألف ليرة من 707 آلاف ليرة أمس.

: تراجع إلى 701 ألف ليرة من 707 آلاف ليرة أمس. غرام عيار 21 : انخفض إلى 818 ألف ليرة من 824 ألف ليرة أمس.

: انخفض إلى 818 ألف ليرة من 824 ألف ليرة أمس. غرام عيار 24: 931 ألف ليرة تراجعا من 939 ألف ليرة أمس.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

قال خبراء اقتصاديون للجزيرة نت إن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بعوامل عديدة، منها: