استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار واليورو والليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة نسبية في تعاملات السوق الموازية، في حين سجلت ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب عند 9800 ليرة عند الشراء و10 آلاف و100 ليرة عند البيع وهي المستويات المسجّلة مساء أمس.

في إدلب تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار إلى 10 آلاف من 9700 مسجّلة مساء أمس عند الشراء، في حين انخفضت عند البيع إلى 10 آلاف و200 ليرة من 9900 ليرة مسجّلة أمس.

في الحسكة تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار إلى 9800 ليرة من 9700 مسجّلة مساء أمس عند الشراء كما انخفضت عن البيع إلى 10 آلاف ليرة من 9900 مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في تعاملات السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو في دمشق وحلب عند 10 آلاف و109 ليرات عند الشراء، و10 آلاف و423 ليرة عند البيع.

في إدلب ارتفعت الليرة السورية أمام اليورو إلى 10 آلاف و5 ليرات من 10 آلاف و108 ليرات مسجّلة مساء أمس عند الشراء، في حين زاد سعر البيع إلى 10 آلاف 217 ليرة عند البيع من مستوى 10 آلاف و319 ليرة مسجّل مساء أمس.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 9799 ليرة من مستوى 10 آلاف و104 ليرات مسجّل أمس عند الشراء، وإلى 10 آلاف و10 ليرات عند البيع من مستوى 10 آلاف و315 ليرة عند البيع.

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سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الليرة التركية في دمشق وحلب إلى 270 ليرة سورية من 265 ليرة سورية عند الشراء وعند البيع انخفض السعر إلى 280 ليرة سورية من 274 ليرة سورية عن البيع.

في إدلب انخفض سعر الليرة السورية أمام الليرة التركية إلى 273 ليرة سورية من 262 عند الشراء، وتراجع سعرها عند البيع إلى 280 ليرة من 269 مسجّلة مساء أمس.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الليرة التركية إلى 267 ليرة من 263 مسجّلة أمس عند الشراء، وتراجع سعر العملة السورية إلى 275 ليرة عند البيع من 271 مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية وفق مصرف سوريا المركزي

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام العملات وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم كالتالي:

الدولار الأميركي : 13 ألفا و200 دولار عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.

: 13 ألفا و200 دولار عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع. اليورو : 13 ألفا و601 ليرة عند الشراء و13 ألفا و737 ليرة عند البيع.

: 13 ألفا و601 ليرة عند الشراء و13 ألفا و737 ليرة عند البيع. الليرة التركية: 366.5 عند الشراء و370.16 ليرة عند البيع.

أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار غرام الذهب خلال تعاملات اليوم إلى المستويات الآتية:

عيار 18 : زاد إلى 707 آلاف ليرة من 689 ألف ليرة مسجّلة أمس.

: زاد إلى 707 آلاف ليرة من 689 ألف ليرة مسجّلة أمس. عيار 21: ارتفع إلى 824 ألف ليرة من 803 آلاف ليرة مسجّلة أمس.

ارتفع إلى 824 ألف ليرة من 803 آلاف ليرة مسجّلة أمس. عيار 24: زاد إلى 939 ألف ليرة من 915 ألف ليرة مسجّلة أمس.

يشار إلى أن أسعار الذهب العالمية تسجل أرقاما قياسية منذ أمس بفعل قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يرى خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم الجزيرة نت أن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بعوامل عديدة، منها:

تراجع العرض من الليرة السورية مقابل زيادة الطلب عليها.

زيادة تكلفة الحصول على السيولة بالعملة السورية.

تحديد قيم السحب النقدي من البنوك.

نمو النشاط التجاري، مما يزيد الطلب على الليرة السورية المستخدمة في الأسواق الداخلية.

حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة، مما خفض عرض الليرة في السوق.

الزيارتان الخارجيتان للرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية وتركيا، مما زاد من آمال تحقيق مكاسب اقتصادية، وقد تلقى الشرع دعوات للزيارة من العديد من الدول بينها بلدان أوروبية.

خففت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.