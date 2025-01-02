النفط والذهب يرتفعان والدولار يستقر في أولى جلسات 2025

ارتفعت أسعار النفط في أولى جلسات تداول السنة الحالية في وقت يراقب فيه المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو، بينما ارتفع الذهب مع ترقب مؤشرات بشأن مستقبل الفائدة بالولايات المتحدة، واستقر الدولار.

النفط يرتفع

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.33%، إلى 74.89 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات، وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.29% إلى 71.91 دولارا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.

ووفقا لمسح كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الخميس، حققت أنشطة المصانع في الصين نموا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط مخاوف من أن النظرة المستقبلية للتجارة والمخاطر المحتملة من رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

واتسق ذلك مع ما جاء في مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء أشار أيضا إلى أن نشاط التصنيع في الصين شهد نموا طفيفا في ديسمبر/كانون الأول الماضي رغم تعافي الخدمات والبناء. وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة.

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كما يترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة التي تأجلت حتى اليوم الخميس بسبب عطلة العام الميلادي الجديد.

وأظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت على الأرجح مخزونات البنزين.

الذهب يصعد

ارتفعت أسعار الذهب مواصلة الأداء الرائع الذي سجلته العام الماضي وسط ترقب المزيد من المؤشرات عن مستقبل سعر الفائدة بالولايات المتحدة وسياسات ترامب تجاه الرسوم الجمركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 2639.35 دولارا للأوقية، وفق بيانات التداول، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.42% إلى 2651.60 دولارا للأوقية.

وبرز المعدن الأصفر باعتباره أحد أفضل الأصول أداء في 2024 بعدما زاد بأكثر من 27% في أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنظر إلى كونه ملاذا آمنا من خسائر العملات.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "يبدو أن الذهب يتماسك في نطاق ضيق، وهو ما يشير عادة إلى أن السوق على استعداد للانطلاق. وأظن أن هذا الانطلاق سيكون في الاتجاه الصعودي".

وأضاف أنه من المرجح أن يواصل الذهب الصعود (في 2025)، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية وتوقعات بارتفاع الديون الحكومية وما يترتب عليه من عجز مالي عميق في ظل إدارة ترامب، على الرغم من التحديات المحتملة من خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ وقوة الدولار.

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

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ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2%.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، وخاصة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة "سي إم إي" فإن الأسواق ترى فرصة بنسبة 11.2% فقط في إقدام المركزي الأميركي على خفض الفائدة في يناير/كانون الثاني مقابل احتمال بنسبة 88.8% بالإبقاء على الوضع الراهن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

زادت الفضة 1.52% إلى 29.35 دولارا للأوقية.

صعد البلاديوم 0.31% مسجلا 913.28 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين 1.13% ليسجل 914 دولارا للأوقية.

وسجلت الفضة في 2024 أفضل أداء منذ عام 2020، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم.

أداء العملات

استقر الدولار في أولى جلسات العام الجديد بعد ارتفاع 7% خلال 2024 أمام معظم العملات، في حين تراجع الين إلى أدنى مستوياته في أكثر من 5 أشهر مع توقعات بإبقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وستركز السوق في وقت مبكر من العام على إدارة ترامب القادمة وسياساتها المتوقع على نطاق واسع أن تعمل ليس فقط على تعزيز النمو، لكن أيضا على زيادة ضغوط الأسعار، مما يدعم عائدات سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.

وألقى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى انخفاض حاد في معظم العملات مقابل الدولار في عام 2024.

وكان الين من أكثر المتضررين بعد انخفاضه بما يزيد على 10% في رابع عام من التراجع، واستهلت العملة اليابانية تداولات العام الجديد منخفضة إلى 157.54 مقابل الدولار، قبل أن تتحسن وترتفع إلى 156.83 ينا للدولار، غير بعيد عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي لامسه الثلاثاء الماضي وسط توقعات بتدخل السلطات.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى- 108.39 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عامين الذي سجله أول أمس.

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وقالت تشارو تشانانا خبيرة إستراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك "من المرجح أن يظل الدولار في الصدارة (هذا العام) بالنظر إلى عائده المرتفع حتى الآن، واستثنائية الولايات المتحدة وجاذبيته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين".

وساهمت توقعات ضعف النمو خارج الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تعزيز الطلب على الدولار.