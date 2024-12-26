الذهب يرتفع وسط الاضطرابات الجيوسياسية وتحفيزات الصين تدعم النفط

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بدعم من أداء ضعيف للدولار في التعاملات الصباحية والتوترات الجيوسياسية، كما ارتفعت أسعار النفط بدعم من آمال تحفيز مالي إضافي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، ومن تقرير بقطاع النفط أظهر انخفاضا في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفع الذهب اليوم الخميس في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، وذلك بدعم من التراجع الطفيف للدولار والتوترات الجيوسياسية.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.43% إلى 2628.45 دولارا للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات.

وزادت أسعار الذهب 27% منذ بداية العام حتى الآن، وتتجه إلى تحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010 مدفوعة بالتخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه خيار استثماري آمن خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، ويرتفع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبادلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل أمس الأربعاء الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم الحديث خلال الأيام الماضية عن إحراز تقدم.

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وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.35% إلى 2644.70 دولارا.

وفي أسبوع قصير بسبب العطلات من المرجح أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع اقتراب نهاية العام.

عادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه خيار استثماري آمن خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، ويرتفع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة

ونزل مؤشر الدولار 0.1% قبل أن يستقر في أحدث تعاملات، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المتعاملون بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، ويتوقعون تغييرات سياسية كبيرة، بما في ذلك في التعريفات الجمركية وتقليل القيود التنظيمية وتعديلات ضريبية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل.

وستكون الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو مغلقة اليوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الصناديق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة 0.46% إلى 29.76 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 0.23% إلى 941.45 دولارا.

نزل البلاديوم 1.06% إلى 943.43 دولارا.

النفط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، وذلك بدعم من آمال تحفيز مالي إضافي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ومن تقرير بقطاع النفط أظهر انخفاضا في مخزونات الخام الأميركية.

ونقلت رويترز أول أمس الثلاثاء عن مصدرين قولهما إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، في وقت تعمل فيه بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5% إلى 73.97 دولارا للبرميل في أحدث تعاملات، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.53 دولارا بارتفاع 41 سنتا أو 0.61% عن مستوى تسوية ما قبل عيد الميلاد أول أمس الثلاثاء.

وتخطط الصين لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية، وفقا لإعلان صدر عن وزارة المالية أول أمس الثلاثاء.

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وقالت مصادر في السوق أول أمس إن أحدث تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أظهر انخفاضها بمقدار 3.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ويترقب المتعاملون التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة غدا، لمعرفة ما إذا كان سيؤكد انخفاض المخزونات.