ماذا يحتاج مبابي للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأول مرة في مسيرته؟

يملك النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد فرصة الفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح سنويا لهداف جميع الدوريات الأوروبية نهاية الموسم.

ويسعى مبابي إلى إنهاء موسمه الأول مع ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة على الصعيد الشخصي، حيث بإمكانه الفوز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وعزّز مبابي صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سجّل يوم الأحد الماضي هدفا لفريقه في مرمى إشبيلية ضمن الجولة الـ37 من الليغا، بوصوله إلى 29 هدفا.

ورفع مبابي رصيده من النقاط إلى 58 نقطة، على اعتبار أنه حصل على نقطتين مقابل كل هدف في الليغا، وهو المعيار الذي ينطبق على جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويحتل النجم الفرنسي حاليا المركز الثاني خلف السويدي فيكتور غيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي سجل 39 هدفا لفريقه في الدوري البرتغالي.

ويملك غيوكيريس في جعبته 58.5 نقطة، لحصوله على نقطة ونصف فقط مقابل كل هدف وهو المعيار الذي ينطبق على جميع الدوريات الأوروبية المصنفة من 6 إلى 22 وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويحتاج مبابي إلى تسجيل هدف واحد فقط في مباراة ريال مدريد الأخيرة هذا الموسم، التي يستقبل فيها ضيفه ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل.

The 2024-25 European Golden Boot Race rankings as it stands.

Mbappe or Salah can overtake Viktor Gyokeres if they score in their final games.

A goal in Europe's top five leagues is worth two points and 1.5 points for lower rank leagues.#footballnews #kylianmbappe #mbappe pic.twitter.com/Aqov88QFSa

