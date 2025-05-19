ثورة في ريال مدريد بعد وصول ألونسو

يواجه تشابي ألونسو المدرب القادم لريال مدريد تحديات عديدة حتى قبل استلام مهمته كمدرب للنادي الملكي بشكل رسمي.

ومن المتوقّع أن يحدث وصول ألونسو ثورة في صفوف الفريق في وقت ما زال فيه مستقبل العديد من اللاعبين غامضا وينتظرون تحديد مصيرهم مع الوصول المنتظر للمدرب الجديد بدءا من 1 يونيو/حزيران القادم وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

❔ Cinco incógnitas para Xabi

🤷‍♂️ El futuro de Rodrygo permanece en ‘stand-by’, a la espera de un cara a cara con Xabi. Alaba y Mendy también serán citados a una charla. Y habrá debate en el medio.

✍️ @AS_SergioLopez https://t.co/ehFwpM5FPX — Diario AS (@diarioas) May 19, 2025

وبدأت ملامح التغيير تتضح رويدا رويدا مع اقتراب وصول الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليفربول ليشغل منصب الظهير الأيمن، وتعاقد ريال مدريد مع دين هويسين من بورنموث، أما مركز الظهير الأيسر فيبدو فيه الأفضلية لألفارو كاريراس لاعب بنفيكا.

وبعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية يخطط ريال مدريد للتعاقد مع لاعب خط وسط مع احتمال البحث عن مهاجم، وهي خطط تعتمد على ما سيحدث مع اللاعبين الحاليين الذين هم جوهر القضية وفق الصحيفة.

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ملف رودريغو

تُعد حالة رودريغو هي الأكثر حساسية، فبعيدا عن حالته النفسية والغموض الذي يلف قراراته الأخيرة منها عدم مشاركته في عمليات الإحماء قبل مباراة برشلونة في الليغا، فإن وضعه الرياضي صعب للغاية.

ولم يسجّل اللاعب البرازيلي سوى هدف وحيد منذ فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى تألق أردا غولر الذي سيمحنه ألونسو دورا أكبر في الموسم القادم، وهي فرضيات تعقّد وضعية الأول الذي تتنافس عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال من أجل التعاقد معه.

🚨Madrid are to announce the departure of Rodrigo base on the club decision for no longer needing the player at the club.. The Brazilian player is open to many clubs in Europe to be listed soon

(@theMadridZone).. pic.twitter.com/llz1t9c7rJ — Inside Reality Football (@RealityLfc) May 13, 2025

ويريد ألونسو اللعب بثنائي هجومي (كيليان مبابي وفينيسيوس) مع جود بيلينغهام على اليسار وغولر على اليمين، ما يعني أن رودريغو سيبدأ الموسم الجديد بدور ثانوي، ما يجعله على أعتاب الرحيل.

ومن أجل اتخاذ القرار النهائي ينتظر رودريغو محادثة مباشرة مع ألونسو لفهم خططه.

شكوك حول دافيد ألابا

لم يعد ألابا الذي يُعتبر ثالث أعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد (22.5 مليون يورو سنويا)، يقدّم مستوى يليق بلاعب أساسي لكن لديه عقد حتى عام 2026 وهنا تكمن المشكلة.

يريد ألونسو التأكد أولا من قدرة اللاعب على مجاراة الإيقاع البدني والتكتيكي المطلوب بالإضافة إلى إخباره صراحة أن مكانه في التشكيلة الأساسية لم يعد مضمونا مع وجود هويسين وأنطونيو روديغر وراؤول أسيسنيو، كل ذلك في وقت ما زال فيه خيار الانتقال إلى السعودية مطروحا على الطاولة.

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فيرلاند ميندي

وصول كاريراس المنتظر (الصفقة محسومة بنسية 95% وفق الصحيفة) سيسبّب تكدسا في مركز الظهير الأيسر، ما يعني وجوب عقد اجتماع مع ميندي لمعرفة رأيه وقبول لعب دور ثانوي.

وتشكّل الحالة البدنية للاعب الفرنسي معضلة أخرى خاصة وأنه تعرّض لـ4 إصابات في الموسم الحالي "وهو عدد كبير ومقلق".

بدلاء خط الوسط

من المقرر أن يجتمع ألونسو مع الثنائي إدواردو كامافينغا وداني سيبايوس لإخبارهما بأنهما سيكونان بدلاء في الموسم القادم خلف أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وبيلينغهام، ثم سيترك لهما حرية القرار بما يناسب مستقبلهم المهني.