4 لاعبين سجلوا هاتريك ضد برشلونة هذا الموسم وخسرت فرقهم

رغم المشاكل الدفاعية لدى الفريق الكتالوني هذا الموسم التي أقّر بوجودها الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، فإن القوة الهجومية للبلوغرانا كانت سببا في حالة الإحباط التي ضربت معظم المنافسين.

ولم يُنج سوى إنتر ميلان من سطوة برشلونة الهجومية خلال الموسم الحالي 2024-2025، بعد أن نجح الفريق الإيطالي في إقصاء البرسا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-6.

وطوال الموسم الحالي نجح 4 لاعبين في استغلال الثغرات في دفاع برشلونة، ولم يكتفوا بتسجيل هدف واحد فقط بل 3 أهداف (هاتريك)، وكان آخرهم الفرنسي كليليان مبابي مهاجم ريال مدريد، وذلك في الكلاسيكو الأخير الأحد الماضي.

لكن اللافت أن هذه الأهداف الغزيرة لم تكن ذات جدوى بالنسبة للفرق المسجلة على صعيد النتيجة، إذ خسرت 3 منها المباريات، بينما فاز رابعها دون أن يكفيه ذلك لخطف بطاقة التأهل من برشلونة.

وتاليا، اللاعبون الأربعة الذين سجّلوا 3 أهداف (هاتريك) في برشلونة هذا الموسم 2024-2025 ولم تنجح فرقهم في الفوز أو التعادل:

اليوناني فانغيليس بافليديس: سجل هاتريك في برشلونة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2025، لكن فريقه بنفيكا البرتغالي خسر 4-5 وذلك في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

سجل هاتريك في برشلونة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2025، لكن فريقه بنفيكا البرتغالي خسر 4-5 وذلك في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. الغيني سيرهو غيراسي: سجل هاتريك في برشلونة يوم 15 أبريل/نيسان 2025، وفاز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-1 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، لكن الفريق الألماني ودّع البطولة لسابق خسارته ذهابا 0-4.

سجل هاتريك في برشلونة يوم 15 أبريل/نيسان 2025، وفاز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-1 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، لكن الفريق الألماني ودّع البطولة لسابق خسارته ذهابا 0-4. الإسباني بورخا إغليسياس: سجل هاتريك في برشلونة يوم 19 أبريل/نيسان 2025، لكن فريقه سيلتا فيغو خسر بنتيجة 3-4، وذلك في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

سجل هاتريك في برشلونة يوم 19 أبريل/نيسان 2025، لكن فريقه سيلتا فيغو خسر بنتيجة 3-4، وذلك في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني. الفرنسي كيليان مبابي: سجل هاتريك في برشلونة يوم 11 مايو/أيار 2025، لكن فريقه ريال مدريد خسر بنتيجة 3-4، وذلك في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.