مبابي هداف ريال مدريد يشعل المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي

أشعل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الصراع على جائزة الحذاء الذهبي التي تُقدم سنويا لهدّاف بطولات الدوري في القارة الأوروبية.

وسجّل مبابي أمس هدفا لريال مدريد في مرمى ريال مايوركا في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، ليعزز صدارته لهدافي الليغا برصيد 28 هدفا ويبتعد بفارق 3 أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

وبهذا الهدف رفع مبابي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وهو الرقم نفسه الذي بحوزة النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 28 هدفا لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدّر السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتنغ لشبونة قائمة المنافسين على الحذاء الذهبي، إذ يملك في رصيده 57 نقطة بعد أن سجل لفريقه 36 هدفا في الدوري البرتغالي.

كيفية احتساب النقاط في مسابقة الحذاء الذهبي:

يمنح اللاعب نقطتان مقابل كل هدف في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وفي الدوريات المصنفة من 6 إلى 22 وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا (أبرزها الهولندي، البرتغالي، البلجيكي، التشيكي، التركي، اليوناني، النمساوي، البولندي) يمنح اللاعب 1.5 نقطة مقابل كل هدف، أما الدوريات من 23 إلى 55 فيُمنح اللاعب نقطة مقابل كل هدف.

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وفي ما يأتي قائمة اللاعبين المنافسين هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي: