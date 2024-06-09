الإسباني ألكاراز يفوز بلقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

تُوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2 في النهائي، اليوم الأحد.

وفاز المصنف الثالث عالميا الآن بـ3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بعد لقب ويمبلدون العام الماضي، ولقب أميركا المفتوحة في 2022.

وكان الألماني زفيريف يُمني النفس بتحقيق أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

ويمتلك ألكاراز سجلا مثاليا في النهائيات الكبرى.

كما أصبح ألكاراز (21 عاما) سابع وأصغر لاعب يفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى على جميع أنواع الملاعب الثلاثة.

وتعافى ألكاراز من كسر إرساله مبكرا، وفاز بالمجموعة الأولى التي أنهاها بضربة أمامية قوية، لكنه سمح لزفيريف بأن يقلب الأمور، ويعادل نتيجة المباراة بارتكاب سلسلة من الأخطاء السهلة.

لكن بعد أن استعاد الهدوء كان ألكاراز يرسل للفوز بالمجموعة الثالثة والنتيجة 5-3، قبل أن يتراجع مستواه ليسمح لزفيريف بالتقدم في المباراة، لكن الإسباني فاز بالمجموعة الرابعة بسهولة رغم مشكلة في الفخذ، وزاد إيقاعه ليهيمن على المجموعة الفاصلة.