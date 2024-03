حالة ذعر بعد انهيار الفرنسي كازو في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

سقط الفرنسي آرثر كازو مغمى عليه خلال مواجهته مواطنه هارولد مايوت في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة ميامي المفتوحة للتنس، ليضطر للانسحاب من المباراة.

وفور سقوطه –بسبب الأجواء المناخية الحارة- دخلت الطواقم الطبية وحكم المباراة للكشف عن حالة اللاعب الذي غادر على كرسي متحرك، وكان كازو فائزا بالجولة الثانية بنتيجة 7-5 قبل أن ينهار.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY

— 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024