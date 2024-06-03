بالفيديو.. ترامب يتعهد للبطل نورمحمدوف بوقف الحرب على غزة

وعد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب -أمس الأحد- بإنهاء الحرب على غزة، وذلك خلال محادثة أجراها وجها لوجه مع الأيقونة الداغستانية حبيب نورمحمدوف، بطل وزن الخفيف السابق في فنون القتال المختلطة (يو إف سي).

وحضر ترامب البالغ 77 عاما النزال الرئيسي الذي أقيم بمركز برودنشيال في نيوآرك بولاية نيوجيرسي، وجمع بين الروسي إسلام ماخاشيف والأميركي داستن بورييه.

وبعد نزال مثير وقوي، نجح المصارع ماخاشيف في الفوز على بورييه في الجولة الخامسة (استسلام) والاحتفاظ باللقب العالمي في فئة الوزن الخفيف للمرة الثالثة.

وحث نورمحمدوف رئيس الولايات المتحدة السابق على بذل كل ما في وسعه لوضع حد للحرب، وذكر موقع "فوكس سبورت" أن كاميرات سجلت نور محمدوف وهو يقول لترامب "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين" ليرد عليه الرئيس الأميركي السابق: "سوف نوقف ذلك. سأوقف الحرب".

المصارع الداغستاني السابق حبيب نور محمدوف للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: أعلم أنك ستحاول وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ترامب: سأعمل على وقف الحرب. pic.twitter.com/QiObS0k4sI — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) June 3, 2024

وكان ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل دعا إسرائيل لوقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة.

وفي تصريح سابق لإحدى الإذاعات في نيويورك انتقد ترامب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، محذرا حكومة نتنياهو من استمرار الهجوم على غزة، وقال "دعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس".

وأُدين الرئيس السابق بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات، لكنه تعهد باستئناف إدانته، قائلا إنه "يتشرف" بالمعركة القانونية وإننا "نقاتل من أجل دستورنا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة عصفت بالقطاع.