تحديد موعد جديد لنزال تايسون وبول المرتقب

يعود أسطورة الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون إلى الحلبات لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب جايك بول في نزال تمت إعادة جدولته إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعدما تأجل من يوليو/تموز بسبب مشاكل صحيّة واجهها بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.

وأعلن المروجون -اليوم الجمعة- أن موقع النزال الذي كان حُدد بداية في 20 يوليو/تموز، لم يتبدّل وهو ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية وستنقله منصّة البث التدفقي نتفليكس لـ270 مليون مشترك.

وأشار بول إلى الموعد الجديد -في منشور على منصة إكس- برسالة جاء فيها "تاريخ جديد، المكان نفسه، المصير نفسه".

واحتاج تايسون (الذي سيبلغ 58 عاما في 30 يونيو/حزيران الحالي) إلى تدخّل طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلوس الشهر الماضي، بعدما اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهرين من نزاله المرتقب مع بول في تكساس.

new date for paul vs tyson ‼️ NOVEMBER 15, live on netflix #PaulTyson pic.twitter.com/RguqcG2TIO — Netflix (@netflix) June 7, 2024

وقال منظمو النزال إن تايسون عانى "تفاقم القرحة" وأوصاه الأطباء بتقليل التدريب لعدة أسابيع، مما فرض التأجيل.

وقال تايسون "على الرغم من اضطرارنا إلى تأجيل النزال، فإنني سأستأنف التدريب قريبا".

وتابع "أنا ممتن للفريق الطبي الذي عالجني وجميع الأطراف للعمل بجد للعثور على أفضل موعد لإعادة الجدولة".

وأضاف "بينما لدينا موعد جديد، ستكون النتيجة هي نفسها بغض النظر عن موعد نزالنا. سأفوز على جايك بول بالضربة القاضية".

وأكد تايسون أنه حاضر "بنسبة 100%" رغم الوعكة الصحيّة التي ألمت به، مشددا على انه سيكون بحالة ممتازة عندما يلاقي بول "أريد أن أشكر جماهيري في جميع أنحاء العالم لدعمهم وتفهّمهم خلال هذا الوقت".

تابع "جسدي في حالة عامة أفضل من التسعينيات وسأعود قريبا إلى تماريني الكاملة".

وكان تايسون قال منتصف مايو/أيار إن خوضه النزال جاء "من دون تفكير"، متجاهلا الانتقادات التي اعتبرت أنه تقدّم في السن للعودة مجددا.

وأصرّ الملاكم الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات باعتباره "أسوأ رجل في العالم" على أنه ليست لديه أي تحفظات بشأن ارتداء قفازاته مرة أخرى، بعد قرابة عقدين من آخر نزال احترافي له عام 2005 حين خسر أمام الأيرلندي كيفن ماكبرايد.

وسيواجه تايسون بول -الذي يصغره 31 عاما- في نزال احترافي من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان، ووافقت عليه سلطات الملاكمة في تكساس.

ومع ذلك، أعرب عديد من أعضاء مجتمع الملاكمة، منهم بطل الوزن الثقيل السابق ديونتاي وايلدر، عن تحفظاتهم بشأن النزال، معربين عن قلقهم من احتمال تعرض تايسون لإصابة بالغة.