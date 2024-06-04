سباح عراقي ينسحب من نهائي بطولة عالمية رفضا لمشاركة إسرائيلي

أعلن اتحاد السباحة البارالمبي العراقي، انسحاب السباح "محمد علاء عاشور" من السباق النهائي لتصفيات بطولة العالم للسباحة البارالمبية المقامة في ألمانيا، رفضا لمشاركة سباح إسرائيلي في السباق.

وقال الاتحاد العراقي للسباحة في بيان أول أمس الأحد عبر حسابه في "فيسبوك"، إن "قرار السباح محمد علاء عاشور جاء للتأكيد على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه التام للاعتراف بإسرائيل".

ونقل الاتحاد عن عاشور فخره باتخاذ القرار قائلا: "كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم، قراري كان واضحا وصريحا لن أتنافس مع أي رياضي يمثل الكيان الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين".

وقال الاتحاد إن عاشور يُعد من أبرز الرياضيين البارالمبيين في السباحة وحقق سابقا العديد من الألقاب والميداليات على المستويين القاري والدولي.

وأضاف الاتحاد: "موقف عاشور اليوم يضيف له إنجازا جديدا ليس في سجل الميداليات، وإنما في سجل المواقف الإنسانية والوطنية".