تصعيد جديد.. ترمب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية ويتوعد بالرد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران أسقطت مروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، متوعدا بالرد على الحادثة التي تعد الأولى من نوعها منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن المروحية كانت تقل طيارين اثنين نجيا من الحادث ولم يصابا بأذى، مؤكدا أنهما في أمان.

وبشأن الخطوات التالية، قال ترمب إنه سيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم، دون أن يحدد طبيعة وحجم وتوقيت هذا الرد.

ويمثل تصريح ترمب أول تأكيد رسمي أمريكي بأن المروحية سقطت بنيران إيرانية، كما يسلط الضوء على التأخر اللافت في إعلان تفاصيل الحادثة، إذ جاء الموقف الرسمي بعد نحو 24 ساعة من وقوعها.

نتائج التحقيقات الأمريكية

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها، ولكن التحقيق لم يحسم بعد إن كان اصطدام المسيرة الإيرانية بالمروحية الأمريكية متعمدا أم لا.

وقال مصدر مطلع لشبكة سي إن إن، إن مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأمريكية.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن تحقيقا يجري لمعرفة ما إذا كان إطلاق نار إيراني هو السبب في سقوط مروحية أباتشي بالقرب من مضيق هرمز يوم الاثنين.

كما نقل عن مسؤول آخر، أن سبب الحادث قد يتضح أكثر بعد استجواب الطيارين اللذين يخضعان للعلاج، مشيرا إلى أن عملية بحث وإنقاذ واسعة استمرت لساعات قبل العثور على طاقم المروحية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين قولهما إن مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز أمس.

إعلان

وذكر المصدران للصحيفة أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية، المؤلف من طيارين، بسلام من موقع الحادث.

وبحسب أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية، أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.

ومنذ إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة الدولية، على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، لجأ الجيش الأمريكي إلى استعمال مروحيات أباتشي، بالإضافة إلى طائرات مسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر" وطائرات هجومية من طراز "إف-إيه 18" و"إف-35″، ضمن حملة حصار بحري مكثفة تشنها القيادة المركزية الأمريكية للتصدي لهذا الإجراء الإيراني.

وتتمتع مروحية "أباتشي إيه إتش-64" الهجومية بقدرة عالية على المناورة والفتك، ويمكنها تنفيذ العمليات عن قرب وفي العمق وفي الأجواء المختلفة لتدمير الدبابات والأفراد والأهداف المادية في بيئات قتالية معقدة ومتنوعة.